von Verena Pichler

Hinter schwimmbegeisterten Menschen liegen zwei harte Jahre: Erst wegen eines technischen Problems und dann der anschließenden Corona-Pandemie stand das Hallenbad in Rheinfelden nicht zur Verfügung. Hinzu kam, dass die Stadt die Pläne für ein Ganzjahresbad wegen der finanziellen Situation vorerst zu den Akten gelegt hat. Das haben Rheinfelderinnen und Rheinfelder zum Anlass genommen und die Interessengemeinschaft (IG) Bad gegründet. Einen Teilerfolg kann sie schon verbuchen, aber die Ziele sind weitreichender.

Rheinfelden „Abschalten, was nicht gebraucht wird“: Was gut fürs Klima ist, wissen Werner Wohner und Michael Schwarz Das könnte Sie auch interessieren

Hinter der IG Bad stehen verschiedene Gruppen und Privatpersonen, wie Initiator Markus Weber erklärt. Der 36-Jährige ist Vize-Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe und Leiter des Einsatzteams – also jenen Schwimmerinnen und Schwimmern, die im Ernstfall Menschen aus dem Wasser retten. „Für uns ist die Hallenbadsituation existenzgefährdend.“ Denn ohne ganzjährige Trainings- und Ausbildungsmöglichkeit werde es sehr schwer, genügend Mitglieder entsprechend auszubilden. Die Schwimmabteilung des Turnvereins ist involviert, ebenso wie der Stadtsportausschuss; auch Catrin Heubling hat sich der IG angeschlossen. Die Schwimmtrainerin beim SSV Grenzach hatte bereits im vergangenen Jahr eine Petition gegen die Hallenbadschließung lanciert (wir berichteten). „Wir haben auch sonst großen Zulauf aus der Bevölkerung.“

Mit DLRG-Unterstützung

Die IG, so Weber, will sich nicht als „Krawall-Truppe“ verstanden werden, sondern unterstützend wirken. Dabei verfolge sie drei Ziele: Als große Kreisstadt muss ein ganzjähriger Schwimmbetrieb in Rheinfelden ermöglicht werden. Die auf Eis gelegten Pläne für ein neues Ganzjahresbad müssen schnell wieder aufgenommen werden. „Denn auch wenn das alte Bad noch ein paar Jahre durchhalten würde, kann man nicht fünf oder zehn Jahre mit der Planung warten“, sagt Weber. Die Öffnung des Hallenbads zur kommenden Wintersaison hat die Stadtverwaltung nun in Aussicht gestellt – auch, weil sich DLRG-Mitglieder bereit erklärt haben, an einem Wochenende im Monat die Schwimmaufsicht zu übernehmen, damit das Bad dann der Öffentlichkeit zur Verfügung steht.

Bad Säckingen Spielhallen in der Region müssen schließen Das könnte Sie auch interessieren

Darüber hinaus finanziell wird sich die IG aber nicht engagieren, was angesichts der Millionenbeträge, die ein neues Bad kosten wird, auch nicht viel bringen würde. Was die IG aber möchte – und das mit einem „langen Atem“, wie Weber sagt – ist, sich in der Öffentlichkeit bemerkbar machen und in der Bevölkerung für ihr Anliegen zu werben. Dazu waren sie bereits auf dem Wochenmarkt mit einem Stand vertreten, weitere Termine sind geplant.

Initiator Markus Weber. | Bild: Verena Pichler

Es gibt eine Homepage, auf der auch die Petition zu finden ist und in der Stadt finden sich Aufkleber mit dem ironisch-veränderten Schild „Rheinfelden (Baden)“, wobei der Zusatz mit Rot durchgestrichen ist. Sicheres Baden und Schwimmen, das ist eines der Hauptanliegen der DLRG-Ortsgruppe. „Wir sind eine Stadt direkt am Rhein“, sagt Weber und verweist auf die jüngsten Studien, wonach 60 Prozent der unter Zehnjährigen in Deutschland nicht sicher schwimmen können. „Das ist gerade in dieser Gegend gefährlich.“ Die Rettungseinsätze hätten auch zugenommen.

So geht es weiter Initiator Markus Weber und seine Mitstreiter der Interessengemeinschaft hoffen, dass sich bald eine Perspektive eröffnet und stehen in Gesprächen mit der Stadt Rheinfelden. Wie lange der Atem der IG aber letztlich sein muss, wird sich zeigen. Alle Informationen und Termine der IG Bad gibt es im Internet (www.igbad.de).

In der DLRG-Ortsgruppe sind rund 180 Mitglieder unter 18 Jahren, die beiden Corona-Jahre haben eine Delle hinterlassen, die sich erst in einigen Jahren zeigen wird. Dann nämlich, wenn wieder neue Rettungsschwimmer ausgebildet werden müssen. „Das baut ja aufeinander auf“, sagt Weber, der in der DLRG großgeworden ist. „Meine Eltern waren schon engagiert, heute ist mein Nachwuchs dort“, sagt er lachend. Nicht nur im Wasser findet Weber dort eine Gemeinschaft, sondern auch das Vereinsleben an Land schätzt er sehr. Durch die Corona-Krise hat dieser Aspekt gelitten, das geschlossene Hallenbad kam noch hinzu. „Wenn die Kinder und Jugendlichen bei uns nicht im Wasser trainieren können, bringen die Eltern sie woanders hin.“