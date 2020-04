von Verena Pichler

Der Gemeindewahlausschuss hat am Dienstagabend eine Entscheidung getroffen, die nun erhebliche Anstrengungen nach sich ziehen wird: Die Wahl des Oberbürgermeisters am 26. April soll trotz der Corona-Krise stattfinden. Sah es zunächst so aus, als würde die Mehrheit sich für einen Abbruch entscheiden, gab es am Ende doch ein einstimmiges Votum.

Ein Moment Zögern

Einen Moment zögert Ewald Lützelschwab noch, verzieht das Gesicht, bevor auch er mit einem Ruck seine Hand hebt und damit der Fortführung der Wahl zustimmt und Einstimmigkeit herstellt. Die Zweifel waren bei ihm, aber auch bei Eckhart Hanser und Felix Rogge deutlich zu spüren. „Ich habe heute noch mit einem Freund telefoniert, der noch zehn Tage Quarantäne vor sich hat“, so Lützelschwab.

Rheinfelden OB-Wahl am 26. April: Welche Voraussetzungen muss ein Bewerber erfüllen? Das könnte Sie auch interessieren

Es sei bedrückend gewesen. Er frage sich daher schon, ob man die Wahl nun mit Gewalt durchziehen müsse. Ein gewaltiger Akt – das ist jedem im Sitzungssaal klar – wird es werden, verbunden mit dem Risiko, dass die Rechtsaufsicht, in diesem Fall das Regierungspräsidium, doch noch auf die Bremse tritt und somit nichts gewonnen wäre.

Schutzmasken für Wahlhelfer?

Ein Thema, das etwa Hanser umtreibt, sind die Schutzmasken für die Wahlhelfer. „Wenn schon das KKH (Kreiskrankenhaus) Schwierigkeiten hat, genug Masken zu bekommen, wie wollen wir das dann erreichen?“ Darauf hat Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler keine befriedigende Antwort, außer: „Wir stehen auf Wartelisten und versuchen alles, Masken zu bekommen.“

Die Sicherheitsvorkehrungen Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler erläuterte die lange Liste von Sicherheitsvorkehrungen. So wird es nur vier Wahllokale geben, in denen mit längeren Warteschlangen zu rechnen ist. Deshalb müssen Bodenmarkierungen angebracht werden, und der kommunale Ordnungsdienst wird in Schichten die Einhaltung des Abstands kontrollieren. Die Stadt muss für ihre Wahlhelfer, sofern sie überhaupt genügend findet, Spuckschutz-Vorrichtungen, Handschuhe, Mundschutzmasken, Seife und Papierhandtücher beschaffen. Das gesamte Mobiliar wird desinfiziert. „Wir müssen die Auszählung öffentlich gestalten“, so Hanspeter Schuler. Auch bei der Auszählung der Briefwahlstimmen. Neun Bezirke soll es dafür geben, und die Stadt wird die Wähler auffordern, von der Briefwahl Gebrauch zu machen. Flächendeckend anordnen darf sie es nicht.

***

Ebenso schwierig dürfte es werden, genügend Wahlhelfer zu finden, insgesamt braucht die Stadt etwa 130. Denn auch, wenn die Zahl der Wahllokale auf vier reduziert wird (Fécamphalle, Campus, Scheffelhalle und Sonnrainhalle), braucht es viele Helfer, die die Briefwahlstimmen aus insgesamt neun Bezirken auszählen.

Die werden viel zu tun haben, denn die Stadt wird beim Versenden der Wahlunterlagen gesondert darauf hinweisen, diese Möglichkeit zu nutzen. Gelingt es aber nicht, genügend Helfer zu finden, wäre auch das ein Grund für die Rechtsaufsicht, die Wahl zu stoppen. „Ich finde, da sind viele Punkte einfach nicht sicher“, so Felix Rogge.

Rheinfelden Die Rheinfelder Bürger wählen am 26. April einen neuen OB Das könnte Sie auch interessieren

Sicherheit aber, ab welchem Zeitpunkt eine Wahl unter relativ normalen Umständen wieder möglich wäre, gibt es nicht, wie Ausschussvorsitzender Paul Renz und Hanspeter Schuler erklären. Denkbar wäre vielleicht September. „Dann fallen die Vorbereitungen und der Wahlkampf in die Sommerpause“, so Schuler. Eine Vorstellung, die keinem der Mitglieder behagt. Zudem könne es sein, dass auch dann keine Entspannung in Sicht ist.

Klaus Eberhardts Amtszeit endet am 30. Juni. Das ist rechtlich bindend. Danach müsste bis zum Zeitpunkt einer neuen Wahl ein Amtsverweser bestellt werden. Das könnte Eberhardt sein, möglich wäre auch ein anderer. „Wir sind schon sehr weit fortgeschritten im Wahlprozess“, so Schuler. Jetzt abzubrechen, hätte auch finanzielle Konsequenzen.

Der Hintergrund Fünf Seiten umfasst die Handreichung des Innenministeriums zur „Durchführung von Bürgermeisterwahlen unter Berücksichtigung der Auswirkung der Corona-Pandemie“, die am Dienstag verschickt wurde. Die Kernbotschaft: Im Kommunalwahlrecht des Landes gibt es keine Rechtsgrundlage, Bürgermeisterwahlen landesweit abzusagen oder zu verschieben. Die Kommunen und die jeweiligen Rechtsaufsichtsbehörden müssen selbst entscheiden. Rheinfelden hat sich entschieden, die „Wahl unter Schwierigkeiten“ (Paul Renz, Wahlausschuss) durchzuführen. Die Alternative wäre gewesen, sie abzusagen und das gesamte Prozedere – Terminfestsetzung, Ausschreibung, Bewerbungsfrist – neu zu starten. Eine Verschiebung des Wahltermins ist rechtlich nicht möglich, da der Wahlvorgang zu weit fortgeschritten ist. „Mit Sicherheit kann keiner sagen, wann ein neuer Termin möglich wäre“, so Renz. Die Entscheidung Diese Aussicht und die Vorstellung, die Wahl eventuell während der Sommerpause durchziehen zu müssen, brachte dann die zunächst zögernden Mitglieder dazu, am 26. April festzuhalten – obwohl das eine enorme Kraftanstrengung wird. Der Wahlabend Einen Empfang für Klaus Eberhardt, der als einziger Kandidat antritt, wird es nicht geben. Die Bekanntgabe des Ergebnisses wird eine reine Formsache. Sofern es tatsächlich beim 26. April bleibt. Denn die Rechtsaufsicht hat jederzeit die Möglichkeit, die Wahl doch noch abzusagen. „Auch zwei Tage vorher noch“, so Renz.

Allein ist die Stadt mit diesen Fragen nicht, rund 40 Kommunen im Land stehen in den nächsten Wochen vor einer Wahl, allein im Monat April sind es 14. Einige, wie Herrischried und Bonndorf im Nachbarlandkreis Waldshut, haben die Wahl abgesagt. Emmendingen wird sich am heutigen Donnerstag entscheiden. Alleingelassen ist sie auch nicht, das RP berät und kontrolliert. Die kommunale Rechtssprechung aber kennt den Pandemiefall nicht.

Rheinfelden Das Ärzteehepaar Gabriele und Günter Halm aus Rheinfelden macht sich Sorgen um eine Corona-Infektionsgefahr durch aufgewirbelten Staub bei der Abstrichstelle Das könnte Sie auch interessieren

Deshalb haben die Mitglieder nur eine Handreichung des Innenministeriums und eine lange Liste mit Vorschriften, auf die sie ihre Entscheidung stützen können. Und sie haben die rechtliche Sicherheit, dass das RP als Aufsichtsbehörde das letzte Veto einlegt. Das bringt Uwe Wenk zur Meinung, „es durchzuziehen“. Es gebe keine verlässliche Aussage, wann ein Ersatztermin feststehen könne. Und: „Eine absolute Sicherheit gibt es nirgends. Auch nicht bei Wahlen.“

Das sagt der Kandidat zur Wahl

Klaus Eberhardt, Amtsinhaber und einziger Kandidat, respektiert die Entscheidung des Wahlausschusses. Es sei eine Stärke des Gemeinderats, in wichtigen Entscheidungen den Konsens zu suchen und zu finden.

Er erinnere sich, so Eberhardt, dass es im Städte- und Gemeindetag einen ersten Aufschlag gegeben habe, alle Wahlen bis in den März 2021 hinein abzusagen. „Da haben bei mir sämtliche Alarmglocken geläutet.“ Denn die Selbstverwaltung und Entscheidungsfreiheit für Kommunen sei gerade die Stärke des Landes. Jeder weitreichende Eingriff in dieses System müsse wohlbedacht werden. Insofern danke er auch Innenminister Thomas Strobl für die klare Handreichung.

Amtsinhaber Klaus Eberhardt ist der einzige Kandidat der OB-Wahl. | Bild: Ingrid Böhm

Eberhardt zeigt sich überzeugt, dass die Verwaltung in der Lage ist, die Wahl unter diesen Umständen durchzuführen. Das zeige auch der Umgang mit den bisherigen Pandemieanordnungen, die sehr gut umgesetzt würden. Er gibt zu bedenken, dass eine Neuwahl etwa im Herbst genau in den Zeitraum gefallen wäre, in dem die Stadt „wieder hochfahren“ müsste. In dieser Phase die Verwaltung noch mehr zu belasten, sei auch nicht gut.

Rheinfelden „Die Rückmeldungen waren nicht die schlechtesten“ – OB Klaus Eberhardt über seine erneute Kandidatur als Rathauschef Das könnte Sie auch interessieren

Das Recht zu wählen sei eines der höchsten Güter der Demokratie. „Meine Eltern kommen noch aus einer Zeit, als politische Systeme dieses Recht aushebelten“, so Eberhardt. Auch heute – etwa ganz aktuell in Ungarn – könne man das beobachten. „Es ist eine Stärke unserer Gesellschaft, die wir nicht leichtfertig aus der Hand geben dürfen“, so Eberhardt abschließend.