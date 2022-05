von Petra Wunderle

Es ist eine Vernissage unter Freunden gewesen – die neue Kunststube 77 war dabei gut besucht. Es gab viel zu sehen und auch zu hören. Die Künstler Leo Aita, Heiko Arnold, Achim Netzer und Swantje Rufle hatten zur offiziellen Eröffnung ihrer Kunststube 77 in der Zähringerstraße 16 in Rheinfelden eingeladen. „Endlich ist es so weit. Pandemiebedingt haben wir mit der offiziellen Eröffnungsfeier gewartet. Jetzt wollen wir trotz Corona und Krieg gemeinsam einen entspannten und friedlichen Abend miteinander verbringen“, so lautete die Aufforderung von Achim Netzer, der im Namen seiner Kollegen zu den Gästen sprach.

Bereits Anfang dieses Jahres haben die vier Autodidakten ihre Kunststube 77 für die Öffentlichkeit eingerichtet. Im Obergeschoss des Hauses mitten in der Fußgängerzone hat jeder Künstler seinen eigenen Raum mit seiner Kunst ausgestattet. Swantje Rufle und Achim Netzer zeigen Zeichnungen und Malerei, Ulrike Netzer stellt Keramik- und Tonskulpturen aus, Heiko Arnold zeigt bunte Kuh-Skulpturen aus Pappmaché und Leo Aita Sitzbänke aus ausgedienten Snowboards. Die Eröffnungsfeier wurde ergänzt durch den Musiker Gaetano Rago – bekannt unter dem Pseudonym Orphean Vault – der sich stimmig in das Konzept der Gastgeber einfügte. Seine Ambient Music verlieh dem Abend eine angenehme Atmosphäre.

Das Kunststube-77-Team zieht eine positive Bilanz über die Eröffnung. Man war überrascht von der durchweg guten Besucherresonanz. „Wir konnten auch einige unserer Werke verkaufen. Was für den Musiker der Applaus, ist für den Künstler doch der Verkauf seiner Arbeiten. Man klopft schnell mal jemanden auf die Schulter und sagt ,Deine Bilder und Skulpturen sind schön‘, aber etwas dafür bezahlen und zu Hause aufhängen ist doch noch mal etwas anderes“, brachte Achim Netzer die Freude über den Verkauf der Kunstwerke auf den Punkt. Er und seine Mitstreiter seien auf dem richtigen Weg.

Künftig wollen die vier Künstler regelmäßig Veranstaltungen ausrichten. Sie werden außerdem auch andere Künstler in ihre Kunststube 77 einladen, geplant sind unter anderem auch Lesungen und Musikveranstaltungen. Bei der Vernissage habe man zudem von Gästen erfahren, dass private Öffnungszeiten im kleinen Kreis gewünscht sind.

Öffnungszeiten: samstags von 11 bis 15 Uhr, weitere Termine können im Internet (www.kunststube77.de) oder per E-Mail (kontakt@kunststube77.de) vereinbart werden.