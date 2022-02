von Valentin Zumsteg

Es sind schwierige Zeiten für die Fasnachtsgesellschaft Rheinfelden/CH (FGR). Wegen der aktuellen Corona-Situation haben die Verantwortlichen für fasnächtliche Aktivitäten in Rheinfelden-Schweiz schweren Herzens die Fasnacht 2022 fast komplett abgesagt, jetzt folgt der nächste Dämpfer. Denn ohne Veranstaltungen ist es äußerst schwierig, die bereits produzierten Fasnachtsplaketten zu verkaufen.

Verkauf Die Plakette kann in folgenden Geschäften und Betrieben gekauft werden: Städtli-Kiosk, Altstadt-Papeterie Jäger, Cameleon, Café „Kronenhof“ und im CLI. Außerdem werden kostümierte Fasnächtler an den Fasnachtstagen im Rheinfelder Städtli Plaketten an Passanten verkaufen.

„Da wir im August 2021 noch überzeugt waren, dass wir 2022 eine normale Fasnacht durchführen können, haben wir die normale Menge Plaketten bestellt“, erklärt FGR-Präsident Roger Wendelspiess. Konkret handelt es sich um 250 Goldplaketten, 300 Silberplaketten und 800 Bronzeplaketten sowie Zugsplaketten für die Gast-Guggen. Mit anderen Worten: Mehr als 1300 Plaketten müssen an den Mann und die Frau gebracht werden. Doch wie zu erwarten war, ist das in dieser Situation nicht einfach: „Der Plakettenverkauf läuft bis heute sehr schleppend“, schildert Wendelspiess die aktuelle Lage.

Mit dem Verkauf der Fasnachtsplakette finanziert die FGR normalerweise ihre Aufwendungen für die Organisation und Umsetzung der Rheinfelder Fasnacht. „Da wir auch dieses Jahr diverse Ausgaben tätigen müssen wie zum Beispiel Lokalmiete, Versicherungen und die Herstellung der Plaketten, sind wir auf den Plakettenverkauf angewiesen,“ erklärt Wendelspiess. Schon 2021 musste die Fasnacht abgesagt werden, damals hatte sich das aber weit im Voraus abgezeichnet und die FGR konnte so rechtzeitig auf die Produktion der Plaketten verzichten.

Für den Verein geht es jetzt ums Eingemachte. Roger Wendelspiess erklärt es so: „Wenn sich dieses Jahr nicht genügend Personen bereit erklären, aus Solidarität zur Fasnacht eine Plakette zu erwerben, werden wir das Vereinsjahr 2021/22 mit einem großen Defizit abschließen müssen.“ Dies wäre ein weiterer Rückschlag für die Fasnachtsgesellschaft.

Die Idee für die diesjährige Plakette stammt von Florentin Naef aus Rheinfelden, er hat den Wettbewerb gewonnen. „Do spielt d‘ Musig“ lautet das darauf geprägte Motto. Weil der Absatz so harzt, hat die FGR reagiert und die Preise gesenkt. Die Goldplakette ist für 15 Franken zu haben, die Silberplakette für 7 Franken und die Bronzeplakette für 4 Franken. Das ganze Dreier-Set gibt es für 22 Franken. Roger Wendelspiess und seine Mitstreiter hoffen, den Absatz so etwas ankurbeln zu können, auf dass die Rheinfelder Fasnachtskultur nicht noch mehr Schaden nimmt.