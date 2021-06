von Roswitha Frey

„Ich freue mich, dass wir die Kirche wieder aufmachen dürfen für Töne und Texte, die unsere Herzen und Ohren öffnen“, so leitete Pfarrer Joachim Kruse am Samstagvormittag die erste Musik zur Marktzeit in der Christuskirche Rheinfelden seit langer Zeit ein, die einen besonderen gottesdienstlichen Charakter erhielt.

Als „Erinnerung an das, was hinter uns liegt“ zitierte Pfarrer Kruse einige Gedanken, Gebete, Gefühle, Ängste, Hoffnungen und Wünsche von Menschen, die diese Kirche besucht haben – Gedanken, in denen zum Ausdruck kommt, wie die schwierige Corona-Zeit viele Dinge verändert hat und wie groß die Sehnsucht ist, wieder Menschen zu treffen. „Gott hilf uns, durchzuhalten. Lass uns weiter solidarisch sein und da sein, wenn uns jemand braucht“, hieß es in einem der von Pfarrer Kruse vorgetragenen Gedanken, die Kirchenbesucher notiert und festgehalten haben.

„Dreizehn Szenen für Orgel“

Im musikalischen Zentrum dieser außergewöhnlichen Marktmusik standen die „Dreizehn Szenen für Orgel“ von Daniela Achermann nach Tiergedichten von Franz Hohler. Eine illustre Tierparade zog an den Zuhörern vorüber, mit pointiertem Humor und farbenreicher Fantasie vorgetragen von Sprecherin Hildegard Vierhuff und den drei Orgelschülern Ilario De Marchi, William Francke und Constantin Van Velzen aus der Orgelklasse von Thilo Muster an der Arlesheimer Musikschule. Es bescherte den Besuchern großes Hörvergnügen, wie jede Szene, jede Tierfigur in den bildhaften effektvollen Klängen der Basler Komponistin und den sprachwitzigen, geistreichen Versen des Autors und Hebel-Preisträgers farbig und lebendig dargestellt wurde.

Die Tiercharaktere

Originell im lebhaften Rhythmus tönte der „Marsch der Gämse“, gewichtig und bedächtig der Nashornchoral, reizend die Berceuse der Siebenschläfer. Munter und pfiffig ging es zu beim Fest der Vögel und beim „Ruf des Mäusleins“. Auch in „Die Sänger von Maribor“ und „Warten auf Vogel Peter“, der sich ständig verspätet, wurden die Tierszenen facettenreich illustriert.

Schmunzeln

Zum Schmunzeln animierten die Klangminiaturen auf die Reime „Walzer einer Fliege“ und „Mücke im Taumel“, die sich auf der Brücke als nicht schwindelfrei erweist. Von einem dramatischen Donner untermalt war die Szene vom Reh im Gewitter, das sich auf Twitter meldet und sein Kitz sucht. Zauberhaft und sphärisch klang die Folge im Epilog „Himmelsläufer“ aus, in dem man die Kometen, die Sterne, den Mond und „das Weltall schnaufen“ hört.

Nachwuchstalent

Staunenswert gelang es den Nachwuchstalenten Ilario De Marchi, William Francke und Constantin Van Velzen, beim Registrieren unterstützt von ihrem Lehrer Thilo Muster, die Klangmöglichkeiten der Orgel auszunutzen und die Bilder und Tiercharaktere nuanciert, voller Spielfreude und erfrischender Klangfantasie nachzuzeichnen. Sprecherin Hildegard Vierhuff, erfahrene Erzählerin und frühere Lehrerin und Leiterin der Theater AG am hiesigen Gymnasium, war mit ihrer wandelbaren, klangvollen Stimme und charmant-pointierten Vortragskunst die ideale Interpretin für diese Tiergedichte voller Hintersinn. „Sie hat so gelesen, dass es schon Musik war“, schwärmte Kirchenmusikdirektor Rainer Marbach.

Lob

„Ganz großartig gemacht“ hätten es die Orgelschüler von Thilo Muster, der am Instrument in der Christuskirche beim ehemaligen Rheinfelder Kantor Rolf Haas Orgelspielen gelernt hat. „Endlich wieder live, das war so schön und hat unsere Ohren und Herzen geöffnet“, so Marbach. Der Kantor gab einen Ausblick auf die kommenden Kurzkonzerte in der Saison. Die nächste Marktmusik mit Christoph Bogon findet am 19. Juni, um 11 Uhr statt.