von Petra Wunderle

„Start frei für die Motorradfreunde“ – so lautete das Motto, als vor vier Jahrzehnten drei Frauen und sieben Männer die „Motorradfreunde Dinkelberg“ aus der Taufe hoben. Als Familienverein wollen sie auch in Zukunft an den bewährten Terminen festhalten. Die Eröffnungsfahrt, die Pfingst-Ausfahrt, Bergtouren durch das Elsass und den Schwarzwald oder Bildersuchfahrten und Sicherheitstraining wollen sie auch weiter anbieten.

Im ehemaligen Gasthaus „Hirschen“ in Warmbach, unter der Regie von Klaus Schumacher, Geschäftsführer des Dachverbandes der Motorradfahrer „BVDM“ gründeten Helmuth Rieger – er wurde zum Vorsitzenden gewählt -, Bruno Steiner, Edwin Amrein, Inge Eiche, Pia Bock, Jutta Pospiech, Jürgen Räuber, Hanspeter Eschbach, Günter Kaiser und Jürgen Debatin den Verein. Heute steht Norbert Linsin an der Spitze der Motorradfreunde Dinkelberg, und zwar ununterbrochen seit 28 Jahren. „Ich und meine Frau waren zwar von Beginn an mit dabei, aber an der Gründungsversammlung konnten wir damals nicht teilnehmen, deshalb sind wir keine Gründungsmitglieder“, erinnert sich Norbert Linsin zurück.

Die Gründung des Vereins hatte eine Vorgeschichte: Im Mai 1980 haben sich im Ortsteil Minseln 13 Motorradfreunde zusammengetan und den Motorradclub „Hafertuning“ ins Leben zu rufen. Dabei handelte es sich um einen losen Zusammenschluss, eine Interessengemeinschaft, der das Fahren mit dem Motorrad in einer homogenen Truppe am Herzen lag. Der Club fand immer mehr Zuspruch und Interessierte, so dass man dann einen richtigen Verein mit Satzung daraus machte.

Norbert Amrein, der eine Goldwing Honda fährt, erzählt davon, dass die Motorradfreunde Dinkelberg einst ein richtiger Familienverein war, dass man neben den sportlichen Ausfahrten auch sehr viel mit der ganzen Familie unternahm. „Wir gingen gemeinsam mit unseren Kindern wandern und feierten miteinander. Der Nachwuchs hatte dann mal eigene Pläne, aber uns inzwischen Alte, gibt es immer noch“, sagt Linsin lachend. Aktuell sind es 20 Aktiv- und zehn Passivmitglieder, die das Vereinsleben aufrecht erhalten, das Durchschnittsalter liegt bei 60 Jahren.

Terminkalender abwechslungsreich

Und zu Nicht-Corona-Zeiten war der Terminkalender das ganze Jahr über abwechslungsreich und gut gefüllt. Eröffnungsfahrt, Rund um Degerfelden, Pfingst-Ausfahrt, Bergtour durch das Elsass und den Schwarzwald, Bildersuchfahrt und Sicherheitstraining waren und sind auch in Zukunft feste Ausfahrtsbestandteile, Mittwochs-Hock, Sauserbummel, ein Tag im Wald, Maiwanderung, Geburtstags- und Weihnachtsfeiern die gesellige Abwechslung. Die Motorradfreunde Dinkelberg haben einen großen Teil zur Völkerverständigung, ja zu Rheinfeldens Partnerstadt-Leben beigetragen.

Freundschaft über Grenzen hinaus

Und das kam so: Im Frühjahr 1982 wurde ein Freundschaftsbesuch in der Belgischen Partnerstadt Mouscron organisiert. Dieses internationale Treffen bildete dann den Grundstock für die immer noch andauernde, schöne Freundschaft zwischen Motorradfreunden, ja ganzen Familien aus Rheinfelden und Mouscron. Norbert Linsin blickt gerne zurück: „Am Anfang haben wir in Mouscron noch gezeltet, dann entstanden Freundschaften und fortan wechselten wir uns ab. In einem Jahr kamen die Freunde aus Mouscron zu uns, im nächsten Jahr waren wir bei ihnen. Und das mit den familiären Unterkünften klappte hervorragend“. Den AMCF (Automobil- und Motorradclub) in der Belgischen Partnerstadt gibt es zwischenzeitlich nicht mehr, die Kontakte sind aber geblieben.