von Rolf Reißmann und Verena Pichler

Einsatz-Rettungsteam, kurz ERT, nennt sich die kleine Mannschaft, die im Gewerbegebiet an der Römerstraße in Rheinfelden ihren Sitz hat und auf Aufträge wartet. Die Vorsitzenden Micael Waldmeier und Frederic Hauss stellten uns dieser Tage Technik und Leistungsfähigkeit ihres Teams vor, berichten aber auch über die Schwierigkeiten, als Neue Truppe im Rettungsbereich Fuß zu fassen.

Mithilfe Interessenten können per Telefon unter 0162/261 02 93 oder per E-Mail (info@einsatz-rettungsteam.de) Kontakt zum ERT aufnehmen.

Die zwölf Mitglieder sind allesamt ausgebildet und verfügen über mehr oder minder viel Erfahrung bei Rettungsorganisationen. Das Einsatz-Rettungsteam bietet Sanitätsbereitschaften, auch Betriebssanitätsdienste, Brandschutz- und Sicherheitswachen an. So arbeitete es bisher bei zahlreichen Sportveranstaltungen, bei der Fasnacht und beim Cityfest, bei Messen und Festivals. Dabei sind die Helfer nicht nur auf den Kreis Lörrach beschränkt, sondern reisen für solche Aufträge mitunter weit darüber hinaus, bis nach Nagold führten sie schon die Aufträge aus. Mit einer kleinen Niederlassung ist das ERT auch in Nordrhein-Westfalen aktiv.

Bei Sanitätsdiensten reisen die Helfer mit ihrem Sanitätsfahrzeug an, ausgestattet für die Notfallversorgung, die Sanitäter tragen Erste-Hilfe-Rucksäcke. Außerdem verfügt der Verein über ein Sanitätszelt, in dem acht Personen liegend versorgt werden können.

Seit Anfang 2018 besteht der Verein schon. Dennoch hat er es immer noch nicht leicht. Schließlich besteht mehr oder minder eine Konkurrenz zu anderen Rettungs- und Hilfsorganisationen wie etwa dem Deutschen Roten Kreuz und den Freiwilligen Feuerwehren. „Wir sehen uns nicht als direkte Wettbewerber, sondern möchten eigentlich nur das Angebot auf diesem Sektor ausbauen“, erklärte Micael Waldmeier. „Gerade mit den von uns angebotenen Kranken- und Hilfsfahrten, zum Beispiel für wenig mobile Patienten zu Arztbesuchen, könnten wir hier Unterstützung leisten.“

Bisher aber seien die Bemühungen um eine Zusammenarbeit mit dem DRK nicht erfolgreich gewesen. Auch mit der Rettungsleitstelle Lörrach gebe es bisher nicht die gesuchte Partnerschaft. „Sicherlich fehlt es dafür noch an politischer Unterstützung“, ergänzte Waldmeier. „So fehlt uns bisher die Blaulichtgenehmigung durch das Regierungspräsidium, obwohl wir die Anforderungen dafür erfüllen.“ Als Beispiel nannte er einen Notfall beim Motocross in Neuenburg, als die dortige Leitstelle keinen Rettungswagen frei hatte. So musste dann der Patient im blau-gelben Fahrzeug des Einsatz-Rettungsteams ohne Sondersignal zur Behandlung gebracht werden.

Wie das Regierungspräsidium Freiburg auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilt, wird es für den Verein überaus schwer werden, eine Blaulicht-Genehmigung zu erhalten. „Diese bekommen nur anerkannte Rettungsorganisationen“, erklärt Sprecher Matthias Henrich. Ausnahmen seien zwar theo­retisch möglich, würden jedoch äußerst restriktiv vergeben. „Dazu braucht es die Zustimmung des Verkehrsministeriums“, erläutert Henrich abschließend.

In Rheinfelden kam jetzt die Zusammenarbeit mit der Stadt in Gang. Im Rahmen des Wertejahres wurde eine Fördervereinbarung abgeschlossen. Vor allem Alltagshilfen wird das ERT im Rahmen dieses Programms erbringen. Gerne würde das Team aber noch mehr Aufträge übernehmen. Daraus und aus den Dienstleistungen bei Veranstaltungen erfolgt auch die Finanzierung. „Wir hoffen, zu einem festen Partner im Sanitäts- und Rettungsdienst in Südbaden zu werden, bis zur Mitwirkung im Bevölkerungsschutz“, sagt Waldmeier.

Dazu wird er auch künftig die Zusammenarbeit mit den Verwaltungen, mit der Kommunalpolitik und den fachlichen Partnern suchen, kündigt er an. Mehr Aufträge seien auch erforderlich, um die Ausrüstung in gutem Zustand zu halten, so werde ein neues mobiles EKG benötigt, ebenso weitere Notfallrucksäcke und irgendwann ein neues Auto. Vieles wäre künftig noch möglich. Benötigt werden dafür aber auch weitere ehrenamtliche Mitstreiter.