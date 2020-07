Rheinfelden-Adelhausen vor 22 Minuten

„Die Menschen sehnen sich nach Normalität und Abwechslung“, sagt Alexandra Rosa, eine der Organisatorinnen des Dorfflohmarkts in Adelhausen

In Adelhausen findet am Freitag und Samstag der neunte Straßenflohmarkt statt. Sonja Bartlik und Alexandra Rosa sprechen über die Organisation in Corona-Zeiten.