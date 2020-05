von sk

Das Bürgerbüro Rheinfelden öffnet am Montag, 18. Mai, wieder für die Bevölkerung. Von Normalbetrieb könne aber keine Rede sein, teilt die Stadtverwaltung mit. In dringenden Angelegenheiten können Bürger sich ohne Terminvereinbarung an das Team wenden. Aus organisatorischen Gründen ist für Standesamt, Friedhofsverwaltung und Wohngeld weiterhin eine telefonische Terminvereinbarung notwendig (Telefon 07623/954 04).

Rheinfelden Viel Aufwand bringt die Umsetzung der Corona-Vorgaben für die Einrichtungen in der Stadt Rheinfelden Das könnte Sie auch interessieren

„Die Bearbeitung der Anliegen in diesen Bereichen nimmt einfach mehr Zeit in Anspruch. Damit die Bürger nicht unnötig warten müssen, halten wir hier an dem System ,Vorsprache nur auf Termin‘ fest“, erläutert der Leiter des Bürgerbüros, Frank-Michael Littwin. Für alle andere Bereiche bittet er darum, die Bürgerbüros nur in dringenden Fällen zu nutzen. „Aufgrund der Räumlichkeiten haben wir keinen großen Wartebereich. Bei Andrang müssen die Menschen daher unter Einhaltung des Mindestabstandes vor der Tür warten“, so Littwin. Alle Kundenarbeitsplätze wurden mit Spuckschutz ausgerüstet, Laufwege markiert und ein Desinfektionsspender aufgestellt. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird dringend empfohlen. Gelbe Säcke gibt es bei den Technischen Diensten in der Güterstraße 24.

Die Öffnungszeiten: Montag, 7 bis 17 Uhr, Dienstag, 8 bis 17 Uhr, Mittwoch, 8 bis 13 Uhr, Donnerstag, 8 bis 18.30 Uhr, Freitag, 8 bis 13 Uhr.