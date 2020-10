von Dora Schöls

Wegen steigender Corona-Zahlen hat das Land die Alarmstufe drei ausgerufen. Private Treffen werden auf zehn Personen oder zwei Haushalte begrenzt, Veranstaltungen auf 100 Menschen, dazu wird die Maskenpflicht verschärft. Was die neuen Regeln für Rheinfelden und Schwörstadt bedeuten.

Rheinfelden: Mit der geänderten Verordnung muss auch in Fußgängerbereichen eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden, außer es ist sichergestellt, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann. In Rheinfelden betrifft das vor allem die Fußgängerzone, in der gerade auch durch die Baustelle der Abstand nicht immer einzuhalten ist. „Daher appelliere ich an jeden einzelnen: Tragen Sie einen entsprechenden Mund-Nasen-Schutz“, wird Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in einer Mitteilung der Stadt zitiert.

Auf den Wochenmärkten, „wo man sich zwangsläufig näherkommt“, gilt ab sofort eine Pflicht zum Tragen einer Maske. Der Ordnungsdienst werde dies kontrollieren. Auch in öffentlichen Einrichtungen muss eine Maske angelegt werden: im Bürgerbüro, im Rathaus, im sozialen Kompetenzzentrum, in der Stadtbibliothek, im Jugendhaus sowie in der Tourist-Info.

Sollte die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Lörrach die Grenze von 50 auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschreiten, werde man das Bürgerbüro wieder schließen. Dann müssten Bürger vor ihrem Besuch einen Termin vereinbaren. Dieses System habe sich in der „heißen Phase“ bewährt und gezeigt, dass die Verwaltung auch in Corona-Zeiten erreichbar sei, wird Oberbürgermeister Eberhardt zitiert.

Auswirkungen auf Veranstaltungen hätten die neuen Regeln nicht. Eine eigene Verordnung erlaubt für kulturelle Veranstaltungen, bei denen die Besucher feste Sitzplätze haben, weiterhin 500 Personen. Daher könnten die kommenden Kabarettabende und Lesungen wie geplant stattfinden. „Das Kulturamt hat hier von Beginn an mit maximal 150 Personen im Bürgersaal sowie einem guten Hygienekonzept geplant“, so Eberhardt. Nur der Schauraum werde geschlossen.

Der OB betont, dass ältere Mitmenschen geschützt werden müssen. Die 24-Stunden-Regelung für Grenzgänger begrüßt er: „Ich weiß, dass es auch Stimmen gibt, die in der aktuellen Situation den Besuch unserer Nachbarn kritisch sehen. Ich möchte aber in Erinnerung rufen, welche schlimmen menschlichen Schicksale mit der Grenzschließung im Frühjahr verbunden waren.“