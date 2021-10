von Heinz Vollmar

Das geplante Erdaushub-Zwischenlager an der Römerstraße, in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung und zum geplanten Feuerwehrgerätehaus, ist dem Kernstadtbeirat nach wie vor ein Dorn im Auge. Bei der Sitzung am Dienstag sprachen sich die Mitglieder für eine alternative Lösung aus. Ins Gespräch gebracht wurde unter anderem die Möglichkeit, Erdaushub in der Kiesgrube der Baugesellschaft Schleith in Minseln abzulagern. Sehr diffus scheint die Sachlage ohnehin zu sein beim Lager an der Römerstraße, wie in den Diskussionen deutlich wurde.

Rheinfelden In Rheinfelden gibt es Ärger um das Lager für Erdaushub an der Römerstraße Das könnte Sie auch interessieren

Bekannt ist, dass das Landratsamt im Juli die Stadt Rheinfelden aufgefordert haben muss, das bisher gelagerte Material vom Lagerplatz an der Römerstraße abzufahren. Dies geht auch aus einem Info-Blatt der Siedlergemeinschaft Rheinfelden hervor, die mit einer Online-Petition gegen das Erdaushub-Zwischenlager vorgeht. Bekannt wurde bei der Sitzung des Kernstadtbeirats jedoch auch, dass wegen zahlreicher Hinweise und Informationen aus der Bevölkerung sowie eines Anwohners nach wie vor Materialien nördlich der Römerstraße abgelagert werden.

Material laut Stadt unbelastet

Die Stadt behaupte zwar, es handle sich um unbelastetes Material. Man könne jedoch beobachten, dass der Aushub mit schwarzen Planen abgedeckt sei. Man frage sich daher, warum dies nötig ist, wenn das Material unbedenklich ist, so die Aussagen von Mitgliedern des Beirates. Ein Mitglied berichtete von Ablagerungen anderswo im Stadtgebiet, die nicht genehmigt worden seien.

Er schlug vor, gemeinsam mit der Siedlergemeinschaft und anderen informierten Personen das Thema generell zu bewerten, um unabhängig von dem Zwischenlager an der Römerstraße, Fakten hinsichtlich aller genehmigten oder ungenehmigten Erdaushub-Ablagerungen zu erarbeiten. Jürgen Maulbetsch, Sprecher des Kernstadtbeirats, erklärte, dass es im Gremium auch einige Mitglieder gebe, die bezüglich der Zwischenlagerungen an der Römerstraße anderer Meinung seien. Einig sei man sich jedoch, auch andere, alternative Standorte zu suchen.

Rheinfelden Angst vor Lärm und gesundheitliche Schäden: Protest gegen Erdlager in Römerstraße reißt nicht ab Das könnte Sie auch interessieren

Ein weiteres Thema war die Sauberkeit. Die Stadt lege zwar Wert auf Sauberkeit, allerdings stelle man fest, dass nach wie vor viel zu wenig Mülleimer an den neuralgischen Stellen aufgestellt seien. Heidi Weiß legte Fotos vor, die in der Innenstadt die Verschmutzung dokumentierten. Im Beirat überlegte man, die Fastfood-Anbieter vermehrt in die Pflicht zu nehmen und sie aufzufordern, Mülleimer aufzustellen. Auch mit dem Gewerbeverein und anderen Gremien will man das Thema angehen. Deutlich wurde jedoch auch, dass man gegen Windmühlen ankämpft. Gegenüber der Stadt greife man das Thema immer wieder auf, sagte Maulbetsch.