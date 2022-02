von Petra Wunderle

In Karsau soll die alte Halle samt Vereinsheim abgerissen werden – und zwar in den nächsten sechs Monaten. Hintergrund ist der Weiterbau der Autobahn A 98. Dass dies irgendwann passieren würde, war den Verantwortlichen des SV Karsau klar. Dass der Abriss aber schon so bald erfolgen soll, finden sie nicht gut und haben die Stadt um Unterstützung gebeten.

Mit dem Abriss der alten Halle kann man in Karsau leben. | Bild: Petra Wunderle

„Es wäre schön gewesen, wenn man mit uns vorher geredet hätte. Uns ist es wichtig, dass vorerst das Vereinsheim stehen bleibt“, sagt Uwe Wenk, Vorsitzender des Fördervereins SV Karsau. Alexander Loritz, der an der Spitze des SV Karsau steht, ergänzt: „Das Vereinsheim wäre auf jeden Fall weiterhin gut für uns, es ist nicht nachvollziehbar, dass das weg muss. Und in den nächsten 15 Jahren passiert eh nichts mit dem Weiterbau der Autobahn.“ Auch Karsaus Ortsvorsteher Jürgen Räuber findet die plötzliche Eile unverständlich.

Vor wenigen Wochen, am 18. Januar, ging auf der Internetseite des SV Karsau eine Nachricht von der Abriss­ankündigung für Festhalle und Heim online. Anlass war eine Information der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südwest, dass bei einem Vor-Ort-Termin eine erste Schadstoffanalyse von der alten Halle und des alten Sportheims erstellt wird, da ein Abriss geplant sei. Es folgte ein weiterer Termin, an dem neben Vertretern des SV, Ortsvorsteher Räuber sowie Vanessa Riedl, die Vorsitzende des Tennisclubs, der sein Domizil direkt neben dem alten SV-Heim hat, teilnahmen.

Seitens der Autobahn GmbH hieß es, dass mit dem Abriss in den nächsten sechs Monaten zu rechnen ist. „Als Begründung wurde uns mitgeteilt, dass auf der Gemarkung Schwörstadt ein leerstehendes, auf dem zukünftigen Autobahnabschnitt 98.5 befindliches Wohnhaus ebenfalls abgerissen werden soll. Es sei geplant, die beiden Objekte in Schwörstadt und Karsau gemeinsam auszuschreiben“, so Wenk. Nicht betroffen ist das Gebäude des Tennisclubs. „Dieses soll zu einem späteren Zeitpunkt, vermutlich erst zu Baubeginn des Autobahnabschnitts A98.5 durch die Deges abgerissen werden“, so Wenk.

Die Deges ist eine Projektmanagementgesellschaft, die für den Bund die Autobahnen plant und baut, und für den Weiterbau der A 98 zuständig sein wird. Dass das Vereinsheim des Tennisclubs jetzt nicht abgerissen wird, ist dadurch erklärbar, dass die Tennisanlage noch im Eigentum des Tennisclubs ist und über eine Ablöse erst noch verhandelt werden muss. „Diese Tatsache ist für den SV Karsau nachvollziehbar. Aber warum unsere beiden betroffenen Gebäude jetzt unbedingt abgerissen werden sollen, das ist allerdings nicht nachvollziehbar“, macht Uwe Wenk seinem Unmut Luft.

Die Abriss-Ankündigung hat den SV Karsau unvorbereitet erreicht. Den Verantwortlichen war stets bewusst, dass Halle und altes Vereinsheim dem Bund gehören und man nur ein Nutzungsrecht bis zum Abriss habe. Warum allerdings nun der Abriss so schnell erfolge, obwohl in nächster Zeit nicht mit einem Weiterbau der Autobahn zu rechnen ist, erschließt sich den Karsauern nicht. Aktuell wird die alte Halle als Lagerfläche und als Raum für Trainingsmaterial genutzt. Der Wegfall des alten Sportheims wäre noch gravierender für den SV, denn die Infrastruktur – Strom, Wasser und Toiletten – für das Training auf dem alten Platz ist darin untergebracht. Ohne Flutlicht könnte in Zukunft der alte Trainingsplatz nur noch bei Tageslicht genutzt werden. Die Folge wäre eine höhere Belastung des neuen Sportplatzes. „Dies würde er nicht verkraften“, so Uwe Wenks Einschätzung.

Zudem war in jüngster Vergangenheit das alte Sportheim ein beliebter Ort, um zum Beispiel Vereins- oder Geburtstagsfeste zu feiern. Diese Einnahmequelle würde dem SV Karsau nach dem Abriss des Gebäudes fehlen. In diesem Zusammenhang bittet der SV Karsau um Verständnis, dass aktuell keine verlässlichen Angaben zum Zeitplan gemacht und vorerst keine neuen Anfragen für die Vermietung des alten Vereinsheims angenommen werden können. Personen, die aktuell schon das Vereinsheim gemietet haben, werden vom SV Karsau kontaktiert.

So geht es weiter

Das Vorstandsteam des SV Karsau hat die Orts- und Stadtverwaltung um Unterstützung gebeten. Daraufhin hat Tobias Obert, kommissarischer Bauamtsleiter der Stadt Rheinfelden, eine Arbeitsbesprechung für das SV-Karsau-Projekt terminiert. „Die Autobahn GmbH ist an einer einvernehmlichen Lösung interessiert“, heißt es außerdem in einer Nachricht von Ursula Zuberer von der Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Südwest.