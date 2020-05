von Roswitha Frey

Ein malerischer Frühlingsgruß zieht die Blicke der Passanten in der Karl-Fürstenberg-Straße in Rheinfelden an: Die Gruppe „Weibsbilder“ präsentiert in den Schaufenstern des leer stehenden Teelädeles Bilder auf Staffeleien. Die vier Malerinnen Anette Adlberger, Angie Attenhauser, Petra Mavrin und Karin Volz wollen mit dieser Schaufenster-Ausstellung einen Vorgeschmack bieten auf die dritte Kulturnacht, die am Wochenende hätte stattfinden sollen und wegen der Corona-Krise nun am 22. Mai in einer Internet-Version über die sozialen Medien läuft.

Rheinfelden Absage der Kulturnacht wegen Coronavirus Das könnte Sie auch interessieren

Die Weibsbilder haben schon bei den beiden bisherigen Kulturnächten 2014 und 2017 mitgemacht und jedes Mal leerstehende Geschäfte mit ihren Bildern bestückt. Für die kommende Ausgabe der Kulturnacht haben sich die Malerinnen vorgenommen, die Räume des ehemaligen Teelädele in eine kleine Galerie auf Zeit zu verwandeln. Die Schaufenster-Ausstellung soll zumindest schon mal einen Hingucker bieten, die Vorfreude auf das Kultur-Event wecken und die Passanten etwas aufmuntern in diesen schwierigen Corona-Zeiten. Die Malerinnen haben ihre Bilderpräsentation auf den Frühling abgestimmt, ebenso die liebevolle Dekoration mit Blumen und Schmetterlingen. „Wir sind sehr glücklich, dass wir diese alteingesessene und heimelige Location beziehen dürfen – deshalb möchten wir uns vorab schon mal mit ein paar Werken im Schaufenster vorankündigen, in der Hoffnung, dass wir alle die Krise gesund überstehen und bald zum normalen Alltag zurückkehren können“, schreiben die vier Künstlerinnen zu ihrer spontanen Idee.

Rheinfelden Sie gehören noch nicht zum alten Eisen: Künstler zeigen bald wieder Werke im Haus Salmegg Das könnte Sie auch interessieren

Jede zeigt ein Bild ihrer Wahl auf der Staffelei: Von Karin Volz aus Nollingen sieht man ein apartes Figurenbild. Eine anmutige Frauenfigur im blauen Kleid und ein Vogel drücken Sehnsucht, Träume und Fernweh aus. Das Bild ist in einer besonderen Technik mit Abdrücken eines Spitzenstoffes entstanden. Daneben hat Petra Mavrin aus Warmbach ein wunderschönes Bild mit stilisierten und abstrahierten Blumen platziert. Die mit wenigen Linien und Strichen angedeuteten Blüten und Blätter auf langen Stängeln in dezenten Farben strahlen etwas Frühlingshaftes aus.

Rheinfelden Gute Nachricht für Lesefreunde: Stadtbibliothek Rheinfelden seit gestern wieder geöffnet Das könnte Sie auch interessieren

Leichtigkeit und Schwerelosigkeit geht von dem Bild von Anette Adlberger aus Warmbach aus. Auf ihrem Bild entdeckt man zwei zarte weiße Sommerkleider auf Kleiderbügeln, die schwebend, duftig und luftig wirken wie geheimnisvolle Wesen. Rätselhaft, vieldeutig und farbkräftig kommt das Bild von Angie Attenhauser aus Schwörstadt daher. Es zeigt eine Figur, Landschaft, Himmel, Mond und Sterne und lädt zu verschiedener Interpretation und Assoziation ein.

Rheinfelden Im Corona-Modus: Wie sich der Arbeitsalltag der Kirchenmusiker verändert hat Das könnte Sie auch interessieren

Mit der kleinen Schaufenster-Ausstellung wollen die Malerinnen das leere Teelädele künstlerisch etwas beleben. „Das sind so heimelige Räumlichkeiten, die einen ganz eigenen Charme haben“, sagt Karin Volz. Die vier Malerinnen kennen sich schon länger, haben gemeinsame Kurse an der Freien Kunstakademie Gerlingen und in Bad Säckingen besucht. Bei den vorigen Kulturnächten haben sie jeweils leerstehende Läden und Gebäude, die zum Abriss oder zur Renovation bestimmt waren, mit ihren Bildern bestückt, 2017 ein ehemaliges Tattoostudio. Mit ihren Bildern, aber auch mitgebrachten Dingen wie Tischen und Lampen, und einem kleinen Büffet haben sie die leeren Geschäfte einladend gestaltet und „eine Wohnzimmer-Atmosphäre geschaffen“, wie Volz erzählt. Das sei sehr gut angekommen bei den Kulturflaneuren an dem Event.

Nun soll das frühere Teelädele anlässlich der nächsten Kulturnacht (wir berichten noch) zu einem anregenden Ausstellungsort werden. Angedacht ist von den Weibsbildern, in den Schaufenstern wechselnde Bilder zu zeigen, als attraktive Blickfänge.