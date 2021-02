von Roswitha Frey

Wie geht es weiter mit den Schlosskonzerten Beuggen? Das fragen sich viele Stammbesucher der beliebten Klassikreihe, die von der Stadt Rheinfelden mitveranstaltet wird. Nur ein Konzert mit kammermusikalischem Jazz konnte im März 2020 im Rittersaal noch stattfinden, bevor wegen der Corona-Pandemie alle weiteren Termine der Saison abgesagt werden mussten.

Saison könnte im September wieder starten

Wie der künstlerische Leiter Denis Severin auf Anfrage betont, laufen Gespräche über eine Weiterführung der Schlosskonzerte. Doch zunächst müssten die Entwicklungen auf Schloss Beuggen abgewartet werden. „Wir sind bemüht, dass es weiter gehen kann mit den Schlosskonzerten“, so Severin. „Unser Wunsch wäre es, dass wir vielleicht im September in die Saison 2021/22 starten können.“

Der Celloprofessor, der an der Hochschule für Musik in Genf und an der Universität Bern unterrichtet und mit der Pianistin Tatiana Korsunskaya die Schlosskonzerte organisiert, ist in stetem Austausch mit der Stadt, um die Zukunft der Konzertreihe zu besprechen. Severin freut sich, dass Oberbürgermeister Klaus Eberhardt das Bemühen um einen Fortbestand unterstütze. „Dass sich Oberbürgermeister Eberhardt so für unsere Musikreihe einsetzt, wissen wir sehr zu schätzen“, betont Denis Severin.

Auch mit Kulturamtsleiterin Henrike Fuder hat Severin schon gesprochen. Die Stadt sei sehr interessiert daran, dass die vom Publikum außerordentlich geschätzte Reihe erhalten bleibe. Nach einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, Rainer Liebenow, kann Severin ebenfalls gute Nachrichten verkünden. Die Sparkasse, Hauptsponsor der Schlosskonzerte Beuggen, habe der Reihe weiterhin ihre Unterstützung zugesichert.

Dass 2020 die Saison nach dem einzigen Auftritt beendet werden musste, bedauert der künstlerische Leiter sehr. Das Jahresprogramm hatte reizvolle Konzerte vorgesehen mit internationalen Interpreten wie der russischen Geigerin Tatiana Samuil und dem Cellisten Justus Grimm, dem Tenor Remy Burnens, dem Pianisten Claudio Martinez Mehner, dem Celloensemble von Studierenden der Musikhochschule Genf-Neuchatel und einem polnischen Celloquartett. Severin versucht, die Programme in die kommende Saison zu verschieben, sobald es die Umstände und die Corona-Situation erlauben.

Es gebe schon eine Planung für die nächste Saison, in der bekannte Gesichter, aber auch neue Interpreten auftauchen, so Severin. „Für die Musiker ist die Situation sehr traurig“, sagt er mit Blick auf die Existenznöte vieler Musiker. Aber er sieht auch viel Verständnis für die nötigen Maßnahmen.

Severin setzt sich dafür ein, dass die Kammermusikreihe im besonderen Ambiente eine Zukunft hat. Das hohe Niveau der Musiker hat sich längt herumgesprochen, sodass die Veranstalter auf ein großes Stammpublikum aus der ganzen Region zählen konnten. So ist es Severins Anliegen, den Besuchern auch künftig kammermusikalische Erlebnisse der Spitzenklasse bieten zu können.

Es habe auch schon Überlegungen gegeben, so Severin, als Übergangslösung die Reihe in „Klassik um fünf“ umzubenennen und die Konzerte eventuell in Kirchen zu veranstalten. Doch das Bemühen und die Hoffnung der Organisatoren richtet sich darauf, dass die Konzerte möglichst weiterhin an dem Ort bleiben können, dem sie ihren Namen verdanken: in Schloss Beuggen.