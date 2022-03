von Verena Pichler

Wenn Rheinfelden eines nicht hat, so sind es Kita-Plätze im Überfluss. Um mit den vorhandenen Ressourcen so fair und transparent wie möglich umzugehen, hat das Amt für Familie, Jugend und Senioren ein Punktesystem entwickelt, das möglichst vielen sozialen Konstellationen Rechnung tragen soll und dabei das Bedürfnis des Kindes im Mittelpunkt sieht.

„Dieses System ist aus der Not heraus geboren“, sagte Simone Fuchs, Abteilungsleiterin Frühkindliche Bildung und Betreuung bei der Stadt, im Sozialausschuss. Wie berichtet, kann Rheinfelden derzeit nicht allen Kindern einen Platz in einer Kita anbieten. Das System, das mit allen Einrichtungsleitungen abgestimmt wurde, solle zumindest „etwas mehr Gerechtigkeit“ abbilden.

Bisher habe es bei der Platzvergabe weitreichende Ermessensspielräume gegeben, die der Objektivität teils entgegenstanden. Mit dem System, so Fuchs, würden auch die Einrichtungsleitungen mehr Handlungssicherheit bekommen, das Verfahren werde für die Eltern nachvollziehbar. „Wir wollen Wartezeiten minimieren und besonders Gerichtsklagen reduzieren.“ Denn davon gebe es in der Stadt einige, weil der Rechtsanspruch auf Betreuung nicht erfüllt wird.

Konkret: Für 14 Prozent der unter Dreijährigen und für sieben Prozent der Ü-Drei-Kinder kann die Stadt den Rechtsanspruch auf Betreuung derzeit nicht erfüllen. Dieser gilt für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr seit 1991, seit 2013 haben diesen Anspruch auch Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr.

Diese Fälle werden vorrangig behandelt

Im neuen System sind einige Fälle hinterlegt, die bei der Platzvergabe vorrangig behandelt werden, etwa Kinder, deren Aufnahme vom Sozialen Dienst des Jugendamts empfohlen wird, oder Kinder, die bereits für mindestens neun Monate in der Kindertagespflege betreut wurden und für die der Übergang in den Kindergarten ansteht.

Für alle anderen Kinder hat das Amt einen Punktekatalog erstellt, bei dem das Alter im Mittelpunkt steht. So erhalten Kinder ab fünf Jahren, die noch keinen Platz haben, 60 Punkte; Kinder ab zwei Jahren im Vergleich nur 20 Punkte. Ob ein Geschwisterkind bereits in der Einrichtung betreut wird, schlägt hingegen nur mit 2,5 Punkten zu Buche.

Auch der Familienstand sowie die Erwerbstätigkeit werden berücksichtigt: Sind beide Erziehungsberechtigten berufstätig, gibt das 20 Punkte, arbeiten beide nicht fünf Punkte. Ist ein Elternteil alleinerziehend, wird das mit 35 Punkten angerechnet. Unterschieden wird beim Beschäftigungsumfang; ab einem Umfang von 28 Wochenstunden gilt man als vollbeschäftigt (sieben Punkte), geringfügig Beschäftigte mit einem Pensum von acht bis 15 Wochenstunden erhalten drei Punkte.

Einzelfallentscheidungen, so Fuchs, seien in begründeten Fällen auch weiterhin möglich, da das System nicht alle familiären Konstellationen abbilden könne. Auch die wohnortnahe Betreuung bleibe gewährleistet, weil die Eltern die Wunsch-Kitas priorisieren könnten.

Die Stimmen zum neuen System

Eveline Klein (SPD) war über den Passus gestolpert, dass ein Kita-Wechsel grundsätzlich nicht möglich sei. „Das ist mir aufgestoßen.“ Fuchs begründete dies mit sogenannten „Hopser-Kindern“, die in relativ kurzer Zeit mehrere Einrichtungen besucht hätten, was zu Unruhe geführt habe. Aber auch hier seien Ausnahmen möglich.

Christiane Poppe (Sören) wollte wissen, ab welchem Zeitpunkt die Stadt die familiäre Situation bewerte. „Was ist, wenn ein Elternteil noch in Elternzeit ist?“. Der Stichtag sei immer der Beginn des neuen Kindergartenjahres am 1. September, so Fuchs.

Auch wenn das System einige Kriterien festhält, wird es ein grundsätzliches Problem wohl nicht lösen. „Diejenigen, die einen Platz bekommen, sind immer zufrieden, wer nicht, immer unzufrieden, egal wie wir es begründen“, so Oberbürgermeister Klaus Eberhardt abschließend.