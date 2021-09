von Petra Wunderle

Die Trotte in Karsau ist wieder geöffnet, immer mittwochs und samstags kann Süßmost gekeltert und auch gekauft werden. Zum Auftakt haben Wolfgang und Inge Ehrl aus Nollingen am Mittwoch Äpfel mitgebracht. Über den frischgepressten Apfelsaft freuen sich die Kinder und Enkelkinder, der große Rest wird sterilisiert und ist dann ein heiß begehrter Wintervorrat.

Anmeldung zum Apfelpressen Ortsverwaltung Karsau, Telefon 07623/51 51, oder per E-Mail (r.steinke@rheinfelden-baden.de oder s.kromer@rheinfelden-baden.de). Gemostet wird in den Herbstwochen jeweils am Mittwochabend und am Samstagvormittag.

Die Trotte gehört der Gemeinde, Christian Schmidt ist seit drei Jahren Most-Chef der Trotte. Er verwandelt die Äpfel von den heimischen Streuobstwiesen in Apfelsaft, frei von Zusatzstoffen, 100 Prozent Fruchtsaft mit einem deutlichen Apfelduft. Das Schöne an der Karsauer Trotti: Man kann an den Öffnungstagen auch ohne eigenes Streuobst abzuliefern, frisch gepressten Apfelsaft kaufen.

Bei der Eröffnung war auch Uwe Wenk, stellvertretender Ortsvorsteher, mit dabei. Er bedauerte, dass die Sanierung der Trotte zur 750-Jahrfeier Karsaus vor zwei Jahren nicht geklappt hat. Aber, sagt Wenk: „Wir bleiben am Ball.“ Viele, die ihr Obst in die Trotte bringen, bedauern, dass sie nicht mit einer Filter- und Pasteurisieranlage sowie einer Bag-in-Box-Abfülleinrichtung (Plastiksack in einer Pappschachtel mit Zapfhahn) ausgestattet ist. Dazu nahm Ortsvorsteher Jürgen Räuber Stellung: Die seit eh und je in kommunalem Besitz befindliche stationäre Kelteranlage, als Trotte bekannt, sei nach wie vor das Sorgenkind der Gemeinde. Es handele sich um eine für Karsau historisch bedeutsame Einrichtung. Sie diene der Pflege und dem Erhalt der Streuobstwiesen und fördere den Schutz der Kulturlandschaft sowie von wertvollen Lebensräumen.

Die Anlage ist mehr als 40 Jahre alt, technisch veraltet, reparaturanfällig und müsse dringend saniert, idealerweise erneuert und zeitgemäß erweitert werden. Dazu gehöre die Sicherstellung der lebensmittelrechtlichen Hygieneanforderungen durch bedarfsgerechte und an der Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV) orientierte Erneuerung. „Der Ortschaftsrat hat daher für das kommende Haushaltsjahr erneut die Bereitstellung von Mitteln für die Erneuerung der Kelter und für die Anschaffung einer Pasteurisier- und Abfüllanlage angemeldet“, teilte Räuber mit. Wohl wissend, dass die Stadt Rheinfelden aufgrund der schwierigen finanziellen Lage Investitionen in die Kelter nur dann in Erwägung zieht, wenn Zuschüsse fließen.

Diesbezügliche mehrmals von Vertretern der SPD, CDU und Grünen vorgetragene Anfragen bei den zuständigen Ministerien in Bund und Land sind ins Leere gelaufen. Was auf kein Verständnis stößt, ist die Auskunft der Landesministerien, dass nur mobile Kelteranlagen bezuschusst werden, nicht aber stationäre, wie am Beispiel von Karsau, erläuterte der Ortsvorsteher.