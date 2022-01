von Sophia Kaiser und Verena Pichler

Die Skateranlage in Warmbach ist immer wieder Grund für Kritik und Diskussionen: Die Rampen sind alt und bergen deshalb ein Verletzungsrisiko, was die Rollsportler immer wieder monierten. Nun hat die Stadt die Anlage abgebaut, was ebenfalls für Irritation gesorgt hat. Laut Oberbürgermeister Klaus Eberhardt werde ein neuer Standort gesucht.

Direkt nach dem Abriss der etwa 20 Jahre alten Anlage hat sich die Interessengemeinschaft (IG) Skatepark Rheinfelden gegründet, die mittlerweile etwa zehn Kernmitglieder hat. Eines davon ist Patrick Behrens, der gleich auch eine Petition für einen neuen Skatepark gestartet hat. Innerhalb einer Woche hat er damit mehr als 900 Unterschriften von Unterstützern gesammelt. „Ich habe viele Rückmeldungen von Jugendlichen bekommen, die sich darüber freuen, dass dieses Thema endlich angegangen wird“, berichtet Behrens.

Skateparks wie dieser in Freiburg sind beliebt. Die Skater in Rheinfelder müssen sich aber noch gedulden, bis sie wieder eine Anlage zur Verfügung haben werden. | Bild: Thomas Kunz

Patrick Behrens und Daniele Scarpa, der ebenfalls der IG beigetreten ist, haben auch die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres genutzt, um für die Anlage einzustehen. Sie wollten von der Verwaltung wissen, ob es Pläne gebe, die Anlage zu ersetzen und was die Rollsportler in der Zwischenzeit tun sollten. Laut Oberbürgermeister Klaus Eberhardt ergab eine Sicherheitsüberprüfung, dass die Anlage in diesem Zustand nicht benutzt werden dürfe. „Wir wollen den Standort verändern und die Anlage zwischen Vacono-Dome und Jugendhaus platzieren“, so Eberhardt.

Allerdings habe eine erste Kostenschätzung ergeben, dass man mit einem sechsstelligen Betrag rechnen müsse. „Das müssen wir im Haushalt darstellen.“ Bei dieser Summe sei auch klar, dass „wir etwas aufbauen, was einen längerfristigen Wert hat“. Eine Zwischenlösung könne er den Skatern aber nicht bieten, dafür sei auch kein Geld in den kommenden Haushalt eingestellt.

Behrens und Scarpa verstehen die Sicherheitsbedenken, aber hätten sich über eine vorherige Kommunikation der Pläne durch die Stadt gefreut. Scarpa hat sich als Jugendlicher bereits für die Errichtung des alten Skateparks eingesetzt und findet es schade, dass die Jugendlichen in Rheinfelden jetzt erneut keine Möglichkeit zum Skaten haben. „Das tut schon ein bisschen weh“, sagt er. „Das war ja auch ein Treffpunkt für Familien, deren Kinder hier gespielt haben“, ergänzt Patrick Behrens. Er meint, dass man ein paar der alten Elemente auch recyclen und für den neuen Skatepark hätte aufbewahren können oder sie hätte an einen anderen Ort weitergeben können, der vielleicht gerade danach sucht, meint Daniele Scarpa.

Obwohl es laut Stadtverwaltung keine Zusage für eine Zwischenlösung gibt, bleibt die IG am Ball, um möglichst schnell wieder eine Anlage in Rheinfelden zu haben. Die Mitglieder stehen in Kontakt mit anderen Städten, die mit kleinem Budget einen Skatepark gebaut haben, und tauschen sich aus. Auf ihrer Instagram-Seite informiert die IG über die aktuellen Entwicklungen.

Für eine Zwischenlösung gibt es auch schon Ideen. „Wenn man die Fläche auf dem Tutti-Kiesi schon einmal betoniert, könnten wir mit mobilen Rampen arbeiten“, erklärt Behrens. „Wir würden uns dann zusammentun und selbst was bauen oder in der IG ein bisschen Geld sammeln.“ Im Jugendhaus gebe es auch schon einen Raum, in dem die Rampen bei Nichtbenutzung gelagert werden könnten. Diese Idee könne man in kurzer Zeit auf die Beine stellen, es wäre eine kostengünstige Zwischenlösung, da die Investitionen aufgeteilt werden, meinen jedenfalls Daniele Scarpa und Patrick Behrens.

Sie sind auch für alle Vorschläge seitens der Stadt offen. Ihnen ist nur wichtig, dass das Projekt gemeinsam angegangen wird. „Es gibt zu viele Skateparks, die aus dem Katalog bestellt wurden. Die sind oft viel zu schwierig zu fahren, gerade für Anfänger und kleinere Kinder und werden dann weniger genutzt“, sagt Daniele Scarpa. Ein Beispiel dafür sei die Halfpipe in Grenzach, die wegen ihrer Größe und der Steigung von vielen Anfängern nicht genutzt werden könne. Der Trend gehe in Richtung einfacher Elemente, die von Kindern und Jugendlichen gleichermaßen befahren werden können. So könne der Skatepark auch möglichst lange genutzt werden.

Die beiden 30-Jährigen, die selbst seit etwa 20 Jahren skaten, haben Lust, das Projekt anzugehen. „Wir wollen als Sprachrohr für die Jugendlichen arbeiten und das Projekt für sie managen“, sagt Behrens. Die IG soll demnächst in einen Verein umgewandelt werden, der dann im nächsten Schritt auch Kurse für Skate-Anfänger anbieten kann. „So ein gut gebauter Skaterpark ist schon etwas Attraktives und zieht auch Jugendliche aus umliegenden Städten an, das wäre ein Win-Win für alle“, ist sich Daniele Scarpa sicher.