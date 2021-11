von Horatio Gollin

In der Hauptversammlung der Rheinfelder SPD lag der Fokus auf den vergangenen Wahlkämpfen. Bei der Landtagswahl gab es nur ein mäßiges Ergebnis in Rheinfelden, während bei der Bundestagswahl die Genossen auch am Rhein punkten konnten. Aufgrund der Pandemie musste der Ortsverein der Sozialdemokratischen Partei (SPD) im vergangenen Jahr Termine wie den traditionellen Neujahrsempfang in der Nollinger Schmiede ausfallen lassen, während neue Arbeitsformen gefunden werden mussten.

Karin Paulsen-Zenke, Vorsitzende des Ortsvereins, verwies darauf, dass der Vorstand fortan auf Zoom-Konferenzen umstieg. „Die Landtagswahl am 14. März und die Bundestagswahlen am 26. September stellten uns vor besondere Herausforderungen“, sagte Paulsen-Zenke. Sie meinte, dass die Landtagswahl eine Kretschmann-Wahl war und auch aufgrund der Corona-Beschränkungen im Winter sich der SPD-Landtagswahlkandidat Peter Schallmayer im Wahlkreis nicht ausreichend bekannt machen konnte.

Die SPD fiel im Vergleich zur letzten Landtagswahl um 4,4 Prozent auf 11,2 Prozent. Auch die Motivation zum Bundestagswahlkampf war zunächst nicht groß, da die Zustimmung zur Bundespartei nur bei 15 Prozent lag. Aufgrund der Nominierung von Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten und einer guten Wahlkampagne nahm die SPD aber Fahrt auf. Das bundesweite Ergebnis von 25,7 Prozent der Zweitstimmen wurde in Rheinfelden mit 25 Prozent fast erreicht. Die Arbeit der SPD-Fraktion im Gemeinderat ist durch die Bewältigung der schwierigen Haushaltslage gekennzeichnet. Im Sozialbereich beantragte die Fraktion, auf Kürzungen zu verzichten. Die SPD setzte sich für die Einrichtung eines Waldkindergartens in Nordschwaben ein, widersprach aber der Einrichtung einer interkulturellen Kita unter muslimischer Trägerschaft, da hinter dem Träger die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (DITIB) stand. Die SPD setzte sich erfolgreich gegen die Abschaffung der doppelten Staffelung der Kita-Gebühren ein.

„Vor uns liegt nun eine längere Zeit, ohne dass wir Wahlen bestreiten müssen“, stellt Paulsen-Zenke fest. Diese Zeit soll zur inhaltlichen Ausrichtung des Ortsvereins genutzt werden. Der SPD-Kreisvorsitzende Sven Widlarz berichtete von zentralen Themen der Kreispolitik wie das Kreiskrankenhaus, Verkehr und Wohnen. Marius Kipfmüller, Vorsitzender der Kreis-Jusos, berichtete über die Tätigkeiten der Jusos.

Gewählt wurden Karin Paulsen-Zenke als Ortsvorsitzende, Micha Jost und Stanley Sutherland als stellvertretende Ortsvorsitzende, Daniele Cipriano als Kassierer sowie Elke Streit, Kevin Baumgartner, Thomas Dirschnabel, Harald Höhn, Sascha Idler und Süleyman Emre als Beisitzer. Als Kreisdelegierte wurden Karin Paulsen-Zenke, Elke Streit, Kevin Baumgartner, Daniele Cipriano, Sascha Idler und Micha Jost gewählt. Stefanie Peitz wurde für 40-jährige Mitgliedschaft in der SPD geehrt.