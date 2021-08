von Dora Schöls

Herr Trefzer, wie geht es Ihrer Band The Walkers in der Pandemie?

Puh, schwieriges Thema. Wir haben mehr als anderthalb Jahre nicht gespielt. Stattdessen haben wir versucht, per Social Media mit den Fans in Kontakt zu bleiben. Trotz Pandemie investierten wir wie immer viel Zeit und Geld in unser Equipment, überarbeiteten das Logo, die Werbetexte sowie die Website, die gerade überarbeitet wird. Ende Juli durften wir dann bei einer Hochzeit spielen, aber erst drei Wochen vorher mit den Proben starten. Die erste Probe war eine Katastrophe. Aber wir wären nicht The Walkers, wenn pünktlich zum Konzert nicht alles perfekt gewesen wäre.

Welchen Eindruck haben Sie von der Musikbranche insgesamt?

In der Region gibt es einige Bands, die nicht weitermachen. Das hat uns sehr getroffen, weil es nicht mehr so viele Bands gibt. Man kämpft immer gegen die Preise und den DJ. Viele Veranstalter wollen mit DJ Geld sparen, aber es ist ein ganz anderes Erlebnis mit Live-Band. Was ich kritisch sehe: Wie in der Gastronomie auch mussten die, die hinten dran hängen, die ganzen Ton- und Lichttechniker und Roadies, ums Überleben kämpfen und haben sich neue Jobs gesucht. Das wird einige Monate dauern, bis es wieder so läuft wie vorher.

Zur Person Andreas Trefzer, 46, ist Informatiker und Manager sowie Bassgitarrist der Partyband The Walkers. Die Band aus Minseln feiert nächstes Jahr 30-jähriges Bestehen – wenn möglich auf dem Trottoirfest.

Sie haben neulich an Ministerpräsident Winfried Kretschmann geschrieben.

Genau. Die Absage des Rhyfelder Summerfeschts, des Ersatzes für das Trottoirfest, war für uns ein riesengroßer Schock. Das wäre unser großer Neustart gewesen. Wir fanden: Das kann doch nicht sein, dass Herr Kretschmann zum Impfen aufruft und dann so eine Veranstaltung mit 3-G-Regel und Freilichtbühnen nicht zulässt.

Haben Sie eine Antwort bekommen?

Ja, eine sehr detaillierte Antwort vom Sozialministerium. Wie schon berichtet, hätte das Fest aus Sicht des Ministeriums stattfinden können.

Was würden Sie sich von der Politik wünschen?

Die Pandemie wird uns noch einige Monate, wenn nicht sogar Jahre begleiten. Ich wünsche mir, dass die Politik ein klares Statement setzt, wie der Karnevalverein in Düsseldorf: Für Geimpfte und Genesene können Veranstaltungen ohne Einschränkungen stattfinden.

Ist die neue Verordnung, die seit einer Woche gilt, ein Schritt in die richtige Richtung?

Die Paragrafen zu den Volksfesten, die das Rhyfelder Summerfescht gekippt haben, gibt es nicht mehr. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber das nützt uns nichts, das Fest ist abgesagt.

Wünschen Sie sich auch mehr Solidarität aus der Gesellschaft für Künstler?

Meiner Meinung nach ist die Impfung der einzige Weg, um Veranstaltungen wieder sicher durchführen zu können, zum Beispiel mit 2G, geimpft und genesen. Es steht jedem frei, sich für das Impfen zu entscheiden. Nur darf sich dann keiner der Ungeimpften über gesellschaftliche Einschränkungen beschweren. Aus Solidarität und weil ich definitiv nicht erkranken möchte, habe ich nicht gezögert und mich impfen lassen. Um die Event- und Kulturbranche zu unterstützen, hilft wohl nur eine hohe Impfquote.