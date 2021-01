von Verena Pichler

Nervtötend nannte CDU-Gemeinderat Eckhart Hanser in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres die Diskussion um die Einführung einer Pferdesteuer. Einen Nerv getroffen hat jedenfalls allein die Erwägung einer solchen, neben einem offenen Brief eines Rheinfelder Pferdefreundes hat sich auch der Geschäftsführer des Pferdesportverbandes Südbaden, Martin Frenk, in eine Diskussion eingeschaltet, die wohl erst im neuen Jahr bei der Haushaltsdebatte Fahrt aufnehmen wird.

Worum geht es?

Die SPD-Fraktion beantragt, die Gebührensatzung der Stadt um die Erhebung einer Pferdesteuer zu erweitern. Dies sei ein Vorschlag zur „Ertüchtigung der kommunalen Finanzen“, heißt es in dem Antrag. Die Erhebung einer solchen Pferdesteuer werde aus den Kommunalabgabegesetzen der Bundesländer abgeleitet. Gemeinden sei es dadurch gestattet, örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern zu erheben. Vorab sei dazu das Verhältnis Aufwand und Ertrag zu prüfen und darzustellen. Als Begründung nennt die SPD, dass die Zahl der Pferde deutlich zugenommen habe. „Insbesondere in den Dinkelberggemeinden werden vermehrt Reiterhöfe betrieben.“

Mit der Zunahme des Freizeitsports „Reiten“ würden die Feld- und Waldwege über das übliche Maß hinaus belastet und verschlissen. „Die Unterhaltung dieser Feld- und Waldwege belasten die Budgets der Ortsteile und des Forstes, während die Pferdehalter keinerlei Ausgleich zu leisten haben“, so die SPD weiter.

Es sei daher gerechtfertigt, dass die Kommune hierfür eine Steuer erhebt – die Höhe solle von der Verwaltung vorgeschlagen werden. Tiere, die zu Therapiezwecken gebraucht werden, sollen von der Steuer ebenso ausgenommen sein, wie land- und forstwirtschaftlich genutzte Pferde.

Die Freien Wähler, darauf legte Gemeinderat Ewald Lützelschwab wert, hatte bereits in der Vergangenheit eine solche Steuer zur Prüfung beantragt.

Was sagt die Verwaltung?

Noch nichts. Eine entsprechende Anfrage nach einer möglichen Berechnungsgrundlage oder Höhe einer solchen Steuer kann nach Auskunft aus der Kämmerei erst im neuen Jahr beantwortet werden. Spätestens im Zuge der Haushaltsberatungen Mitte Januar wird das Thema aber auf den Tisch kommen.

Was sagen die Kritiker?

Noch bevor eine Diskussion oder gar ein Ergebnis vorliegt, melden sich Kritiker einer solchen Steuer zu Wort. Für eine „Gruppe von Pferde- und Reitfreunden in Rheinfelden“, schreibt Stephan Brachat in einem offenen Brief, dass es mehrere Gründe gebe, warum die Stadt von solch einer Steuer Abstand nehmen solle: Reiten fördere soziales Engagement und sei häufig ehrenamtlich organisiert, Pferde sicherten Arbeitsplätze vor Ort, Kinder und Jugendliche lernten, Verantwortung zu übernehmen.

„Bei Schulpferden würde die Steuer höchstwahrscheinlich auf die Kosten der Reitstunden umgelegt werden müssen und somit nicht mehr für jede Familie leistbar sein“, so Brachat. Entgegen vieler Vorurteile sei Reiten zwar durchaus ein kostspieliges Hobby, werde jedoch auch von vielen „Normalverdienern“ betrieben. Auch müsse die Stadt bedenken, dass Aufwand und Nutzen dieser Steuer für Gemeinden „oftmals in keinem Verhältnis stehen“.

Speziell für Rheinfelden komme hinzu, dass es in nahezu allen Ortsteilen Reitbetriebe oder private Pferdehaltung gebe, „die zum einen bereits Steuer einbringen und zum anderen ein attraktives Freizeitangebot für Rheinfelden anbieten und somit auch unseren ländlichen Raum ausmachen“.

Durch eine lokale Pferdesteuer schädige man den Standort; zudem würden viele Pferdebesitzer dann in die benachbarten Gemeinden ausweichen. Brachat hoffe auf „ein in sich gut durchdachtes Gesamtkonzept zur Bewältigung dieser schwierigen finanziellen Situation – ohne einzelne Gruppen gegeneinander auszuspielen“. Denn auch Nicht-Pferdebesitzer müssten sich die Frage stellen: Jetzt sind es die Freizeitreiter, wer kommt als nächstes?

Württemberg und der Pferdesportverband Südbaden „verfolgen das Geschehen bezüglich der beantragten Einführung einer Pferdesteuer in der Stadt Rheinfelden mit besonderem Interesse“, wie Martin Frenk schreibt. Der Geschäftsführer des Pferdesportverbands weist in einem gemeinsamen Schreiben an die Stadt darauf hin, dass Rheinfelden mit der Einführung „erste Pferdesteuerstadt Deutschlands und auch Baden-Württembergs“ wäre. Denn im September habe die hessische Stadt Bad Sooden-Allendorf einstimmig beschlossen, die dort geltende Pferdesteuer zum 1. Januar 2021 aufzuheben.

Auch den Bund der Steuerzahler führen die vereinigten Pferdefreunde ins Feld. Dieser lehne „Bagatellsteuern“ ab, denn diese leisten „keinen nennenswerten und nachhaltigen Beitrag zur Sanierung der Steuereinnahmen oder zur Haushaltskonsolidierung“. Vielmehr belasteten diese Steuern den Reitsport und das Vereinswesen willkürlich und unverhältnismäßig.