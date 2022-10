Igor und Sarina Lindt stellen auch das Zubehör für den Sport her. Doch wie kam das Paar auf die Idee mit dem Ninja-Parcours

Obwohl die deutsche Ausgabe von Ninja Warrior seit 2016 über die Fernsehbildschirme flimmert, ist dieser Parcours-Sport noch nicht in der Breite angekommen. Das liegt nicht an mangelndem Interesse, sondern schlicht an fehlenden