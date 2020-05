von Elena Borchers

Die Hebelschule in Nollingen platzt aus allen Nähten. Bereits jetzt reicht das vorhandene Raumangebot kaum aus, um die 175 Grundschüler zu betreuen. Mit dem neuen Schuljahr werden insgesamt 40 Inklusionsschüler erwartet, zudem liegen bereits jetzt 75 Anmeldungen für die verlässliche Grundschule vor. Die Betreuung dieser Kinder vor und nach dem regulären Unterricht fand bisher im Keller des Probelokals des Musikvereins statt sowie in einem umfunktionierten Lager in der Aula. Eine Entlastung – etwa durch Änderung der Schulbezirke – ist nicht in Sicht, weshalb die Stadt handeln muss.

Die Lösung, die Sven Irmscher (Gebäudemanagement) und Vanessa Hünerli (Sport und Schulen) den Mitgliedern des Bau-und Umweltausschusses vorstellte, ist ein rund 162 Quadratmeter großer Container. Dieser mobile Schülerpavillon besteht aus einem Klassenraum, einem Flurbereich und einem Betreuungsraum. Die Anschaffungs- und Aufstellungskosten liegen bei rund 30.000 Euro – Geld, das nicht im Haushalt vorhanden ist. Gedeckt werden soll diese außerplanmäßige Ausgabe aus Mitteln, die eigentlich für die Sanierung der Realschule vorgesehen waren. Diese wird zurückgestellt. Zu diesen einmaligen Kosten kommen laufende Mietgebühren in Höhe von rund 2000 monatlich.

Der Container soll bis zu fünf Jahre die Raumnot lindern, langfristig muss die Stadt aber über einen Erweiterungsbau entscheiden. Aufgestellt wird der Container im September, wenn das neue Schuljahr beginnt. Derzeit ist die Hebelschule, wie alle übrigen Bildungseinrichtungen, jedoch wegen des Coronavirus ziemlich leer. 22 Kinder werden in der Notfallbetreuung unterrichtet. Von Montag, 18. Mai, an dürfen zumindest die Viertklässler wieder auf Präsenzunterricht hoffen. Für die übrigen beginnt der Präsenzunterricht erst nach den Pfingstferien.