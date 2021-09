von Dora Schöls

Der erste Bagger ist schon zugange: Der Abriss des ehemaligen Teelädeles und seines Nachbargebäudes mit Modeboutique Look beginnt kommende Woche, sagt Caroline Donche-Brugger von der Top Invest GmbH. Diese möchte in der Karl-Fürstenberg-Straße 3 und 5 ein Wohn- und Geschäftsgebäude errichten. Noch ist der Neubau zwar nicht genehmigt, Donche-Brugger hofft aber, bis Ende des Jahres mit dem Neubau beginnen zu können.

Das ist der aktuelle Stand

Schon seit einigen Monaten weist ein Werbeplakat zwischen dem ehemaligen Teelädeli und der ehemaligen Boutique auf das Neubauprojekt hin. Nun steht seit Montagmorgen ein Bauzaun vor den beiden Gebäuden, erste Bauarbeiten sind zu beobachten. „Wir starten nächste Woche mit dem Abriss“, sagt Caroline Donche-Brugger. In dieser Woche werde der Abriss vorbereitet, „dann geht‘s los.“ Anders als der Abbruch der Gebäude sei jedoch der Neubau noch nicht genehmigt. Das bestätigt auch Chantal Hommes-Olaf, Sprecherin der Stadt, auf Nachfrage.

Die Baugenehmigung könne erst dann ausgestellt werden, wenn alle Antragsunterlagen vorliegen, der Antrag geprüft wurde – und das Bebauungsplanverfahren den entsprechenden Verfahrensstand hat: nach der Offenlage, vor Rechtskraft. Denn für den geplanten Neubau muss der Bebauungsplan „Stadtgebiet Teilbereich IV“ angepasst werden. Nach der Zustimmung des Bau- und Umweltausschusses vom Juni befindet sich der Bebauungsplan zur Zeit in der Offenlage, diese dauert laut Stadtverwaltung noch bis Ende kommender Woche. Wann eine Baugenehmigung vorliegt, „ist zum derzeitigen Stand nicht abschätzbar“, so Hommes-Olaf, zumal auch noch erforderliche Unterlagen durch die Bauherrin nachgereicht werden müssten. „Erst dann ist eine abschließende Prüfung möglich.“ Die Top Invest und die Stadt seien hierzu in Kontakt.

Das plant die Bauherrin

Statt den zwei kleinen Gebäuden möchte die Top Invest GmbH einen Bau erstellen, mit zwölf Wohnungen in den drei Obergeschossen und einer Geschäftsfläche mit gut 500 Quadratmetern im Erdgeschoss, die auch auf zwei Gewerbe aufteilbar sein soll. Die Wohnungen sollen als Eigentumswohnungen verkauft werden. 15 private Stellplätze sollen teilweise in einer Tiefgarage, teilweise oberirdisch im Schäferweg untergebracht werden.

Erste Pläne für den Neubau mit 14 Wohnungen wies das Bauamt als zu voluminös zurück. Die heftig diskutierten Balkone zur Straßenseite wurden zudem verkleinert, ebenso der Baukörper auf der Nordseite. Wie viel Geld die Top Invest für das Projekt in die Hand nimmt, möchte Donche-Brugger nicht sagen. Wie lange die Bauarbeiten dauern werden, lasse sich nicht abschätzen, „aber wir hoffen, dass wir Ende des Jahres mit dem Neubau starten können“. Sie mache sich um die noch ausstehende Bewilligung keine Sorgen: „Wir gehen davon aus, dass das durchkommt.“ Schließlich sei sie nun bereits zwei Jahre an dem Projekt.

Deshalb ist das Projekt umstritten

Viele Jahre lang konnten unzählige Teesorten, Kunsthandwerk und auch kleine besondere Dinge im Teelädele gekauft werden. Nachdem der Inhaber zum Juli 2019 sein Geschäft in der Karl- Fürstenberg-Straße geschlossen hat, wurde schnell bekannt, dass die Top Immobilien GmbH Pläne für das Gelände hat.

Im Gemeinderat gab und gibt es viele Bedenken, die Fußgängerzone könne durch den Neubau ihren Charme an dieser Stelle verlieren. Gleichzeitig wünscht man sich aber auch weiterhin eine geschäftliche Nutzung, für die es eben größere Räume brauche, betonte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in einer Ausschusssitzung. Donche-Brugger hat Verständnis dafür, dass die Pläne umstritten sind. „Das liegt vor allem daran, dass die Häuser wegkommen“, vermutet sie. Leider seien jedoch die alten Häuser in einem „so desolaten Zustand“, dass eine Sanierung wirtschaftlich nicht machbar sei.

„Die Häuser sind nicht mehr bewohnbar, das Teelädele hat unten nicht mal eine Heizung.“ Deshalb sei da „leider nichts mehr zu machen. Dass aus zwei kleinen Häusern ein großes wird, sieht Caroline Donche-Brugger jedoch nicht als Problem. „Das gibt der Bauplatz nur so her, das stand für uns nie zur Debatte.“