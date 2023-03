Hannelore Nuß ist Mesnerin im altkatholischen Gotteshaus. Sie gibt Einblick in die Motivation für ihr Engagement

Mehrfach betont Hannelore Nuß, dass sie ihr ehrenamtliches Engagement in der Adelbergkirche dem Gedenken an ihren im Januar 2022 verstorbenen Mann Werner widme. Hannelore Nuß ist in Rheinfelden wahrlich keine Unbekannte: SPD-Gemeinderätin,