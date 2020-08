von Roswitha Frey

Bei strahlendem Sonnenschein und böigem Wind pilgerten zahlreiche Ausflügler und Musikfans am Sonntag zum Biergärdle in Adelhausen, wo die Gruppe Delight + more ein stimmungsvolles, mehr als zweistündiges Freilichtkonzert gab. Mit irischem Folk, Pop- und Countrysongs und einer nostalgischen Erinnerung an das Woodstock-Festival unterhielt das Ensemble sein Publikums aufs Beste.

Alle Tische und Bänke zwischen den schattigen Bäumen und Büschen im idyllisch gelegenen Biergarten waren besetzt, und die Zuhörer genossen mitten im Grünen an der frischen Luft die bekannten Songs und irischen Stücke. Auf der urigen Holzbühne nahmen Sängerin Petra Scherle mit ihrer klaren, ausdrucksvollen Stimme, Hermann Merath (Gitarre und Vocals), Multiinstrumentalistin Dagmar Hohenfeld an Flöte, Akkordeon und Mundharmonika sowie als Gast der Schweizer Hanspi Gasser am Bass ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise durch Irland, England und die USA.

Populäre Lieder im Gepäck

Populäre Songs wie „Streets of London“ hatte das Ensemble ebenso im Gepäck wie den amerikanischen Country-Song „If I needed you“. Genau hinzuhören lohnte auch in einem traditionellen irischen Lied aus dem 17./18. Jahrhundert mit dem Titel „The King‘s Shilling“, in dem es um dramatische Geschehnisse und Soldaten im Krieg ging. Ins erste Set baute die Gruppe um Hermann Merath, der in seiner Moderation einiges über die Stücke erzählte, eine Hommage an das legendäre Woodstock-Festival ein.

Im vorigen Jahr war Delight + more zusammen mit dem Duo Tina & Jo auf Burg Rötteln aufgetreten, um 50 Jahre Woodstock zu feiern. Da Tina und Jo am Sonntag unter den Zuhörern im Biergärdle saßen, ließ die Gruppe in einigen Songs noch einmal jenes Rock-, Pop- und Folk-Happening aus Hippiezeiten von Love and Peace und den Sound der 1960er Jahre wieder aufleben. Mit Songs von Crosby, Stills, Nash and Young wie „Helplessly Hoping“ brachten die Musiker authentisches Woodstock-Feeling in den Biergarten. Sehr eindringlich klang der sozialkritische Protestsong „Joe Hill“, den die große Folksängerin Joan Baez damals gesungen hat, ein Lied über den tragischen Tod eines Minenarbeiters. Im Song „Younger Generation“ ging es um die rebellische Jugend der 68er-Zeit. Den großen Woodstock-Block beendete die Gruppe mit dem Song „Walking down the Line“.

Musik aus Irland

Im zweiten Set lag der Schwerpunkt vor allem auf irischen Stücken, auf die die Musiker bei ihrem Aufenthalt in Irland gestoßen sind. Sehr berührend klang die Ballade „Only a woman‘s heart“. Die gefühlvolle Stimme von Sängerin Petra Scherle und das federleichte brillante Flötenspiel von Dagmar Hohenfeld beschworen den Zauber und die Magie der Musik von der Grünen Insel. Sehr atmosphärisch und stimmungsvoll klangen irische Songs über Täler, Wälder und Flüsse. Auch mit dem mystischen „Blackbird“, dem mitreißenden „Feet of a Dancer“ und dem emotionalen, geschmeidig ins Ohr gehenden Folksong „Catch the Wind“ von Donovan begeisterte das Quartett auf der urigen hölzernen Bühne im Biergärdle. „Fang den Wind“ passte perfekt zur Open-Air-Stimmung bei dem windigen Wetter.