von Petra Wunderle

„Die Grillsaison ist eröffnet“ – zumindest beim Musikverein Minseln. Der landete mit der gleichnamigen Aktion am Pfingstsonntag einen Volltreffer. „150 Grillpakete wurden in Minseln, Karsau Beuggen, Rheinfelden, Nollingen, Degerfelden, Eichsel, Adelhausen und Nordschwaben verteilt. Alles hat geklappt und die Menschen haben sich sehr gefreut“, so das Fazit des Vorsitzenden Matthias Markoni.

Punkt zehn Uhr machten sich die Meisler-Musiker-Familien Maier, Kossek, Lauk und Markoni (Beuggen), an die Arbeit. Bei ihnen waren die Packstationen untergebracht. Ein Paket war je nach Wunsch gefüllt mit Grill- oder Bratwurst, Grillkäse, Brötchen, Bier, alkoholfreiem Getränk und einem Verdauerli. Außerplanmäßig kam noch ein Bier- oder Limonadenglas hinzu. „Das war auch für uns eine schöne Überraschung. Unser Getränkelieferant hat die passenden Gläser spendiert“, freute sich nicht nur Markoni.

Dass bei der Auswahl der Lieferanten lokale Geschäfte berücksichtigt wurden, war für den Verein selbstverständlich, ebenso, dass alles in Umwelttragetaschen geliefert wurde. „Eine Familie hatte acht Vesperpakete bestellt“, freute sich Svenja Maier, die mit ihrem Freund Aaron Schepperle eine Packstation im Hause ihrer Eltern eingerichtet hatte.

Chefin über die Finanzen beim Musikverein Minseln ist Stefanie Keller und sie freute sich ebenso. Gemessen an den 150 Grillpaketen und den Spenden dürfte eine schöne Summe für den Verein zu erwarten sein.