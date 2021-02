von Boris Burkhardt

Nachdem sich Uwe Haeber und 15 Interessierte am 3. Mai 1995 entschlossen hatten, mit den Kellermatträubern eine Clique in Eichsel zu gründen, gab es Ärger mit den Nachbarn: Die Klingentalwichtel in Degerfelden monierten bei der Vorstellung der neuen Maske an der Hauptversammlung der Narrenzunft, sie sehe der ihren zu ähnlich, wie sich Haeber erinnert, der die Kellermatträuber die ganzen elf Jahre bis 2006 leitete.

Tatsächlich wurden beide Masken vom Holzbildhauer Simon Stiegeler aus Grafenhausen im Schwarzwald aus Lindenholz geschaffen. So, wie sie damals ohne Haare und Hut präsentiert worden sei, habe die Maske Ähnlichkeit mit derjenigen der Klingentalwichtel gehabt, räumt Haeber ein: „Aber in ihrem Endzustand zusammen mit dem Häs war eine Verwechslung nicht mehr möglich.“ Das Häs, eine braune Hose und ein grünes, ärmelloses Oberteil mit großen Flicken, entwarfen und nähten die Frauen unter den Gründungsmitgliedern selbst.

Neben den Räubern standen Piraten, Eicheln und Sumpfdotterblumen als Sujet der Clique zur Diskussion, ist der Eichsler Ortschronik zu entnehmen. Der Namensteil Kellermatt war naheliegend, weil die Cliquengründer im Vereinsheim des SV Eichsel zusammenkamen und neben Vereinswirtin Priska Ritter viele Fußballer beteiligt waren. Laut der Chronik treiben die Kellermatträuber ihr Unwesen auf den Höhen des Dinkelbergs: Sie schauen zwar böse drein, verteilen aber lieber Gold, als es zu rauben.

Von Beginn an eine Familienclique

Die Aufnahme ins Narrennest Dinkelberg, das bis dahin nur aus den Dinkelberg-Hexen bestand, wurde schon im September 1995 genehmigt; 1999 wurden die Kellermatträuber auch Mitglied der Narrenzunft. Besonders eng waren laut Haeber die Beziehungen zu den Dinkelberghexen und Pfuus-Bagge in Eichsel, aber auch zu den Latschari – und Klingentalwichteln. Die Kellermatträuber waren eine typische Familienclique, erzählt Haeber: „Zu den besten Zeiten waren wir etwa 20 Erwachsene und zwölf Kinder.“ Sie beteiligten sich am Schulstürmen, Hemdglunkiball und an der Kinderfasnacht. Am Fasnachtsdienstag feierten sie mit den Bewohnern im Markhof. Schon beim ersten Fasnachtsumzug 1996 erhielten sie einen ersten Gruppenpreis mit 480 Punkten, hält die Chronik fest.

Außerhalb Rheinfeldens begleiteten die Kellermatträuber die Narrenzunft bis nach Schaffhausen und Oberkirch in der Ortenau; auf eigene Faust waren sie nie auf auswärtigen Umzügen. Konnten die Kinder einmal nicht mit, passten die Omas und Opas auf sie auf. Die ersten Jahre nach der Gründung organisierte die Clique im Sommer das Kellermattfest, auf dem die Eichsler Blasmusik und später Rheinfelder Guggen aufspielten. Laut der Chronik kam die Bevölkerung in Scharen; laut Haeber hatten die Kellermatträuber aber immer Pech mit dem Wetter: „Entweder es regnete in Strömen, oder es war so heiß, dass alle im Schwimmbad waren.“

2006 nur noch zehn Mitglieder

Wie es Familiencliquen so geht, bestehen sie nur so lange, wie die Familien zusammenbleiben. Bei den Kellermatträubern wurden die Kinder „flügge“; und 2006 war eine Zeit erreicht, bei der sich die zehn verbliebenen Mitglieder einigten, die Clique zu „pausieren“. Haeber war als gebürtiger Rheinfelder schon zuvor bei den Dinkelbergschratte aktiv gewesen; viele andere Kellermatträuber hätten die Fasnacht aber „einfach mal ausprobieren“ wollen.

Für Haeber persönlich war es die ersten ein, zwei Jahre ungewohnt, keine Fasnacht mehr zu feiern: „Es war eine schöne Zeit; und man hat seine Erfahrungen gemacht. Aber ich trauer der Zeit nicht mehr hinterher.“ Masken und Kostüme befinden sich laut Haeber noch verteilt bei ihren Besitzern: Eine Reaktivierung der Clique wäre also möglich; auch wenn vor allem die Häser vermutlich überarbeitet werden müssten.