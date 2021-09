von Heinz Vollmar

Gegen Ende des Jahres noch einmal durchstarten, das versprachen am Samstag die Gewerbevereine der beiden Rheinfelden bei ihrem zweiten „Endspurthock“ auf dem Parkdeck der Salmegg-Garage. Das Gewerbe hat auf beiden Seiten des Rheins mit ähnlichen Problemen zu kämpfen.

Das Treffen der zwei Gewerbevereine fand zuletzt vor zwei Jahren auf Einladung des Gewerbevereins Rheinfelden/Schweiz auf dem Rhein-Inseli statt. Coronabbedingt musste es im vergangenen Jahr ausfallen. Beim gemeinsamen Treffen gab es daher nun eine Vielzahl von Themen zu besprechen, die beide Gewerbevereine gleichermaßen betreffen. Dies bestätigte sowohl der Vorsitzende des Gewerbevereins der Zähringerstadt, Raymond Keller, als auch sein badischer Kollege Gustav Fischer.

Gleiche Probleme auf beiden Seiten

Auf beiden Seiten des Rheins hätten Gewerbetreibende die gleichen Probleme. Dazu zählten beispielsweise der Fachkräftemangel und auch leerstehende Ladengeschäfte. Raymond Keller schlug in diesem Zusammenhang die Angleichung von Bildungsinhalten sowie ein grenzüberschreitendes Verbinden ganzer Ausbildungsgänge vor.

Einig waren sich indes die Vorsitzenden der Gewerbevereine, dass eine Angleichung von Bildungszielen ein zu hoch gestecktes Ziel sei. Gustav Fischer schlug daher vor, auf kommunalpolitischer Ebene einen grenzüberschreitenden Ausschuss einzurichten, der sich bei regelmäßigen Treffen austauschen könnte, um die ein oder andere Verbesserung im Handel und im Gewerbe zu erzielen.

Vereine wollen wieder loslegen

Den Namen „Endspurthock“ wollte man indes keinesfalls als Endzeitstimmung verstehen. Vielmehr gehe es um Aufbruch und Durchstarten, was auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt bestätigte. „Jetzt legen wir wieder richtig los“, rief er den Vertretern der Gewerbevereine zu. All das, was rund um die Corona-Pandemie bedrücke, gelte es nun, hinter sich zu lassen, um den grenzüberschreitenden Handel und das Gewerbe in beide Richtungen über den Rhein zu fördern.

Raymond Keller rief die badische Seite auf, auch vermehrt in der Zähringerstadt einzukaufen. Als Beispiel nannte er ein neues Ladengeschäft mit dem Namen „Nur so unverpackt“, das für weniger Verpackungsmaterial wirbt und eine Vielzahl von Produkten anbietet. Musikalisch umrahmt wurde der Hock vom Rheinfelder Liedermacher Klaus Böffert. Er begeisterte mit sozialkritischen Liedern, mit Texten über den grenzüberschreitenden Handel und über Rheinfelden.