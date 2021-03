von sk

22.096 Rheinfelder sind am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme bei der Landtagswahl abzugeben, rund 7000 haben Briefwahlunterlagen angefordert. Wer sich für den Gang ins Wahllokal – geöffnet von 8 bis 18 Uhr – entscheidet, muss strenge Hygieneauflagen beachten, teilt die Stadt in einer Presseinformation mit.

Um die Hygieneanforderungen zu erfüllen, wurden die Urnenwahlbezirke von 29 auf 15 reduziert. Der Wahlraum ist auf den Wahlbenachrichtigungen angegeben. „Wir bitten alle Wählerinnen und Wähler, sich an diese Angaben zu halten, auch wenn es bedeuten sollte, dass man nicht in seinem angestammten Wahllokal seine Stimme abgeben kann“, erklärt Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler.

Vor Ort sorgt auch die regelmäßige Reinigung der Wahlkabinen für einen gewissen Schutz. Darüber hinaus ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Maske Pflicht. Wer Symptome einer Covid-19-Infektion hat, darf das Wahllokal nicht betreten. In diesen Ausnahmefällen können Briefwahlunterlagen noch bis 15 Uhr am Wahltag beantragt werden. Generell müssen Briefwahlunterlagen am Wahltag allerdings bis 18 Uhr bei der Verwaltung eingegangen sein.

Wie bei früheren Landtagswahlen wird eine repräsentative Landesstatistik erhoben. Dafür wurde in Rheinfelden der Wahlbezirk 02 (Goetheschule Halle) ausgewählt. Wähler in diesem Bezirk erhalten deshalb einen Stimmzettel mit einem Unterscheidungsaufdruck nach Geschlecht und Altersgruppen. Mit der Wahlstatistik lässt sich das Wahlverhalten nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppe analysieren. Die Statistik ist anonym und das Wahlgeheimnis bleibt gewahrt, so die Stadt.