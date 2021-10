von Horatio Gollin

Das Hallenbad öffnete erstmals am Samstag in der Wintersaison für Badegäste. Jung und Alt nutzten die Möglichkeit im warmen Wasser des 20-Meter-Beckens zu schwimmen. Das Hallenbad kommt trotz seines Alters bei den Badegästen gut an. Bedauert wird nur, dass die Öffnungstage reduziert wurden. Denn für die Öffentlichkeit gibt es nur zwei Badetage.

Gemächlich ziehen am ersten Öffnungstag des Hallenbades eine Handvoll ältere Badegäste Bahnen durch das Becken. Es sind nur wenige Schwimmer, die sich nicht in die Quere kommen. Zwei Jugendliche springen von den Startblöcken in das Becken. „Ich will endlich den Köpfer lernen“, ruft der eine und macht einen etwas ungelenken Sprung, der mehr ein Bauchklatscher ist. Die beiden sind darauf bedacht, dass sie die Schwimmer im Becken nicht stören. Ein Mann pausiert am Beckenrand und tauscht sich mit dem Schwimmmeister aus, der auch im Gespräch das Becken nicht aus den Augen lässt.

„Im Grunde genommen ist die Öffnung das erste Mal glatt gelaufen“, meint Schwimmmeister Paul Schumacher. Die technischen Anlagen standen lange ruhig und bei der Inbetriebnahme gab es keine Probleme. Mess-Regel-Anlage, die Säureanlage, die Chloranlage und die Flockungsanlage wurden im Vorfeld überprüft und waren alle funktionstüchtig. Auch die Rohre waren in Ordnung. Die Lüftung des Hallenbads wurde gereinigt und desinfiziert. „Die Saison kann starten“, so Schumacher. Im 20 Meter langen Becken mit den drei Bahnen herrscht eine Wassertemperatur von 28,4 Grad. Auch außerhalb des Wassers ist es wohlig warm.

Für den Besuch des Hallenbades gilt ab 16 Jahren der 3G-Nachweis als Geimpfter, Genesener oder binnen 24 Stunden zuvor Getesteter und ein Kontaktformular muss am Einlass ausgefüllt werden. „Ich komme regelmäßig seit vielen Jahren ins Hallenbad“, sagt Günter Strehl. Der Rheinfelder geht samstags für eine Stunde und sonntags für zwei Stunden schwimmen. Das Hallenbad aus dem Jahr 1957 findet er in Ordnung. Ihm gefallen die vor ein paar Jahren neu gemachten Duschen gut, nur im Gang zwischen Bad und Umkleide wird es im Winter arg kalt, sagt er. Ihn amüsiert, dass die Umkleiden noch wie früher aussehen. Er bedauert, dass die Öffnungszeiten von vier auf zwei Tage reduziert wurden. „Aber das ist besser als gar nichts“, so Strehl.

Öffnung und Eintritt Das Hallenbad bietet am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 8 bis 12 Uhr einen öffentlichen Badebetrieb. Der Eintritt für einen Erwachsenen beträgt 4 Euro, für ein Kind bis einschließlich 17 Jahren 2,50 Euro. Eine Saisonkarte für das Hallenbad kostet für Erwachsenen 30 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung zu den Kursangeboten im Internet (www.rheinfelden.de/baeder)

Hannelore Obermayer kommt auch zweimal in der Woche zum Schwimmen. „Ich gehöre schon zu den Urigen“, sagt die Rheinfelderin. „Es ist schade, dass es nicht größer ist, aber mir gefällt hier alles gut. Hauptsache Wasser.“ Ein öffentlicher Betrieb wird samstags und sonntags angeboten. Als Kursangebote gibt es unter der Woche täglich die Kinderschwimmkurse Swimstar von 13 bis 16 Uhr und am Donnerstag Aquafitness von 16 bis 17 Uhr. Zu den Kursen kann man sich über die städtische Webseite anmelden.

Weiterhin ist das Hallenbad unter der Woche für Schulen und Vereine reserviert. Zehn Rheinfelder Schulen nutzen das Bad vormittags für den Schulschwimmunterricht. Mit der DLRG, der Schwimmabteilung des Turnvereins Rheinfelden, dem Schwimmsportverein Grenzach und der Tauchsportgemeinschaft Lörrach-Weil gehören auch vier Vereine zu den Nutzern.

Auch der 14-jährige Daniel Szabo kommt gerne ins Hallenbad. „Man kann schwimmen, wenn es draußen kalt ist“, sagt Szabo. „Im Wasser fühl ich mich zu Hause. Wasser ist mein Leben.“ Als Badegast kommt der Rheinfelder aber nur unregelmäßig, wie sein 15-jähriger Kumpel Lukas Frick. „Ich bin eine Wasserratte. Ich tauche gerne“, sagt Frick, der es ebenfalls gut findet, dass es im Winter eine Bademöglichkeit gibt. Beide würden sich einen Sprungturm für das Hallenbad wünschen, aber schränken selbst ein, dass dafür das Gebäude dann doch nicht hoch genug ist. „Für ein Ein-Meter-Brett würde es aber reichen“, meint Frick. So können die beiden eben nur vom Startblock ins Becken springen.