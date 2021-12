von SK

Um etwas Licht in diese von der Corona-Pandemie beherrschte, wirre Zeit zu bringen, hat sich die Feuerwehr Rheinfelden etwas Besonderes überlegt und wird am Freitag, 17. Dezember, mit zwei festlich geschmückten Feuerwehrfahrzeugen in einem kleinen Weihnachtskorso durch die Straßen der Kernstadt fahren. Darüber informiert die Stadtverwaltung Rheinfelden in einer Mitteilung.

Dabei wird der Weihnachtsmann den Korso in einem der Fahrzeuge sitzen und mit Hilfe der Aktiven der Abteilung Rheinfelden sowie der Jugendfeuerwehr die jungen Zuschauer am Straßenrand mit einer kleinen Nascherei begrüßen.

Die Route des Weihnachtkorso

Los geht der Weihnachtskorso der Feuerwehr Rheinfelden um 17 Uhr beim Feuerwehr-Gerätehaus in der Hardtstraße, von wo aus die Fahrzeuge im Schritttempo zunächst über die Karl-Fürstenberg-Straße Richtung Norden bis zur Schildgasse fahren. Über die Schildgasse geht es weiter in die Scheffel-, Dürrenbach- und Kaminfegerstraße bis zur Kreuzung Josefstraße und von dort über die Josefstraße nach Norden in die Alemannen-, Belchen-, Vogesen- und Wiesenstraße, Richtung Westen in die Blauenstraße, Elsässer Straße, Talstraße und Kleemattstraße bis zur Römerstraße.

Nach der Kreuzung Müßmattstraße wird der Korso dann nach links in den Jakob-Kaiser-Weg einbiegen und von dort weiter über die Friedrich-Ebert- und Adolf-Senger-Straße in die Untere Dorfstraße und von dort in die Nollinger Straße fahren. Von der Nollinger Straße geht es weiter über die Goethestraße und den Fécampring in die Maurice-Sadorge-Straße, Eichamtstraße, Müßmattstraße, Fritz-Roessler-Straße und Kronenstraße und von dort über die Karl-Fürstenberg-Straße zurück zum Feuerwehr-Gerätehaus.