von Heidemarie Wussler und Elena Borchers

Wer sich regelmäßig in der Rheinfelder Innenstadt aufhält, konnte dem Hochrheincenter II in der Kapuzinerstraße quasi beim Wachsen zusehen. Noch ist das Großprojekt nicht abgeschlossen, dennoch hat es bereits Form angenommen und die ersten Geschäfte sind eingezogen. Wann die offizielle Eröffnung stattfindet, steht laut Investor Rolf Brugger von Hochrhein Invest aktuell noch nicht fest.

Eröffnung verzögert sich leicht

Er geht aber davon aus, dass es definitiv noch in diesem Jahr, vermutlich im Oktober, soweit sein wird. Eigentlich hätte das Center im August eröffnet werden sollen, nachdem die Bauarbeiten Mitte 2018 gestartet waren. Aktuell müsse vor allem an der Tiefgarage, die 115 öffentliche und private Stellplätze bieten soll, noch „ein bisschen was“ getan werden, die Brandschutzabnahme stehe etwa noch aus. Und auch die Corona-Pandemie machte und macht die Bauarbeiten nicht einfacher.

„Das Hochrheincenter II ist ein hochkomplexes Projekt in Sachen Unterbaurechte, Brandschutz und weiteren Verfahren, und dann kam auch noch Corona hinzu“, sagt Brugger. Wegen der Pandemie habe es einige größere Probleme gegeben. So konnten etwa Bauteile nicht angeliefert werden und eine ganze Montagegruppe konnte nicht anreisen, weil sie sich infiziert hatte und in Quarantäne gehen musste. Insgesamt habe der Koordinations- und auch Improvisationsaufwand auf der Baustelle enorm zugenommen. „Gerade läuft es aber wieder“, so Brugger.

Gewerbe zieht ein

Im Erdgeschoss und in der ersten Etage sind 2000 Quadratmeter Gewerbefläche entstanden. Der bestehende Müller-Markt hat in diesem Zug seine Ladenfläche bereits um etwa 600 Quadratmeter erweitert. Die Filiale des Augenoptik-Fachgeschäfts Pro Optik ist ebenfalls schon in das Erdgeschoss des neuen Centers umgezogen. Bereits von 2012 bis 2018 war das Geschäft in Räumlichkeiten auf dem Areal untergebracht, die dann aber dem Bau des Hochrheincenters II weichen mussten. Die Verkaufsfläche ist größer als die bisherige Filiale und barrierefrei.

Demnächst bezieht auch die Volksbank Rhein-Wehra ihre neue Filiale, eine Eröffnung im kleinen Rahmen ist für den 24. September geplant. Die Geschäftsführung der Bank hat sich zu diesem Schritt entschlossen, da „die Bank da sein sollte, wo Frequenz läuft“, sagt Vorstandsvorsitzender Werner Thomannn. Die Filiale in der Friedrichstraße wird mit dem Umzug geschlossen und das Haus steht zum Verkauf. In mehr als 500 Quadratmetern in zwei Stockwerken gibt es in der neuen Filiale neben dem SB-Bereich Beratungszimmer, Teambüros, Besprechungsräume, eine Sport-Bar für die kurze Beratung, einen Lounge-Bereich und eine Zone für Familienberatung. Kundenveranstaltungen mit bis zu 50 Personen sind in den Räumen möglich. Die Bankfiliale ist von der Tiefgarage aus zugänglich.

Der Investor ist zufrieden Trotz des überaus komplexen Projekts und der Probleme wegen Corona zeigt sich Rolf Brugger zufrieden mit dem Hochrheincenter II. Und das, obwohl die Investitionskosten mit 22 Millionen Euro deutlich über den ursprünglichen Planungen liegen. Das siebenstöckige Gebäude in Terrassenbauweise komme gut an, so seine Erfahrung. „Viele Leute bestaunen den Bau und empfinden ihn als schön.“ Irgendwann soll vor dem Center noch ein kleiner Kiosk entstehen, an dem Kaffee und weitere Getränke ausgeschenkt werden. Wann sich die Verkehrssituation rund um das Center wieder normalisiere, hänge von der Stadt ab. Diese führe noch Gespräche mit Bewohnern im Seidenweberweg. Aber auch hier geht Brugger davon aus, dass sich noch in diesem Jahr einiges tun wird.

Zusätzlich zum eigentlichen Bankgeschäft hat die Volksbank auch eine Grundbesitz GmbH, um Immobilien zu erwerben und Mieterträge zu haben. Neben den eigenen Räumen hat die Volksbank damit auch die Gewerbeflächen im Hochrheincenter II erworben. Dort zieht neben Pro Optik und Müller eine Filiale des Bekleidungsdiscounters NKD wieder an ihren ehemaligen Standort zurück.

Auf 400 Quadratmetern entsteht zudem ein Ärztezentrum. Auch die Tiefgarage hat die Volksbank gekauft. Sie wird von einer Firma betrieben und steht der Öffentlichkeit zur Verfügung. Auf noch einmal 2600 Quadratmetern in den oberen Etagen sind 30 Eigentumswohnungen gebaut worden. Diese sind laut Brugger allerdings alle „schon längst“ verkauft.