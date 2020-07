von Petra Wunderle

„Einkaufen in Minseln“ ist eine Initiative von Thomas Mürle, Iris Heidrich, Nicole Stafa-Drießnach und Helga Bleichert-Maier. Das Team hat dem Ortschaftsrat in der jüngsten öffentlichen Sitzung sein Vorhaben und den dazu ausgearbeiteten Fragenbogen für die Minselner Bevölkerung vorgestellt. Die Gruppe ist dabei auf großen Zuspruch gestoßen.

Ortsvorsteherin Eveline Klein ist dem Initiator Thomas Mürle überaus dankbar, dass er sich intensiv in die Thematik eingearbeitet und gemeinsam mit seinen Mitstreiterinnen einen Fragebogen zusammengestellt hat. Besonders freut sie sich, dass die ortsansässigen Lebensmittelgeschäfte miteinbezogen worden sind. Denn, so die Ortsvorsteherin: „Es geht keinesfalls darum, eine Konkurrenz aufzubauen, sondern gemeinsam zu schauen, welcher Bedarf besteht und wie die Versorgungssituation in Minseln verbessert werden kann.“

Im April 2019 wurde das Lebensmittelgeschäft Nah und Gut der Familie Schütz geschlossen. Dadurch fielen ein breites Sortiment, eine innerörtliche Einkaufsmöglichkeit und ein Treffpunkt für die Einwohner mit sozialem Charakter weg. „Man konnte in Ruhe einkaufen, man hatte alles, was man zum täglichen Leben braucht bekommen“, sagte Nicole Stafa-Drießnack. Das gibt es nun nicht mehr.

Darum wendeten sich einige Bürger an die Ortsvorsteherin und fragten, ob es nicht möglich sei, das Angebot in Minseln wieder zu erweitern. Dabei wurde zum Beispiel an mobile Verkaufsstände gedacht oder an einen genossenschaftlich betriebenen Laden. Mit Thomas Mürle hat Eveline Klein einige Gespräche geführt, beide setzten sich mit dem städtischen Wirtschafsförderer Elmar Wendland in Verbindung.

In Minseln gibt es aktuell Anett‘s Buurelade, einen Backshop und einen Getränkeladen, sodass auch weiterhin viele Lebensmittel des täglichen Bedarfs im Ort eingekauft werden können. Dabei, so sagt Thomas Mürle, lautet die Kernfrage: „Was und wann wollen die Meisler einkaufen im Dorf?“

Bedarf genau ermitteln

Genau das soll mit der Umfrage herausgefunden werden. Genügt das bestehende Angebot vielleicht? Werden auch andere Produkte gewünscht? Wie oft würde man – unter Umständen auch bei einem geringen finanziellen Mehraufwand – in Minseln einkaufen? Wie wichtig sind Produkte von Direktvermarktern und regionalen Anbietern? „Das möchten wir gerne herausfinden, um gemeinsam mit den bestehenden Betrieben zu überlegen, was in Minseln ankommt und benötigt wird. Bitte unterstützen sie uns dabei“, so die Aufforderung von Thomas Mürle.

Lob für den Fragebogen

Die Vorstellung des Fragebogens in der Ortschaftsratssitzung wurde überaus positiv aufgenommen. Das Gremium dankte der Arbeitsgruppe für die Initiative und lobte das überlegte, stufenweise Vorgehen. Einige Ratsmitglieder boten spontan ihre Hilfe beim Verteilen und Auswerten des Fragebogens an. Die Ortsverwaltung möchte das Projekt geschlossen unterstützen.

Ortsvorsteherin Eveline Klein wird sich in den kommenden Tagen mit der Gruppe treffen, um noch einige Fragen zu klären und die weitere Vorgehensweise zu planen. „Ich finde das Engagement der Gruppe ganz großartig und hoffe, dass sehr viele Menschen in Minseln den Fragebogen ausfüllen und abgeben. Je nach Ergebnis werden wir dann sehen, welche Wünsche es hier gibt und wie wir diese erfüllen können. Für Minseln ist das eine tolle Sache“, sagte die Ortsvorsteherin.