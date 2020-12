von sk

Martin Jegle – seit Beginn des Schuljahres Lehrer an der Dinkelbergschule in Rheinfelden – hat Mitte Oktober das Amt des Schulleiters übernommen, schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Martin Jegles Entscheidung, sich für die Schulleiterstelle zu bewerben, habe verschiedene Gründe. Das sowohl landschaftlich als auch sozial positive Umfeld auf dem Dinkelberg biete eine gute Voraussetzung für seine Freude daran, Schule zu gestalten. Gerne möchte er Verantwortung für „gute Schule“ übernehmen und freut sich darauf, den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Die gute Arbeit an der Dinkelbergschule mit dem motivierten Kollegium möchte Martin Jegle weiterführen. Er sieht großes Potenzial in dieser Grundschule. Auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen am Schulleben Beteiligten freue er sich sehr, heißt es in der Mitteilung.

Der 37-jährige Pädagoge stammt aus Inzlingen und lebt dort mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Nach seinem Studium an der Universität und der Pädagogischen Hochschule in Freiburg war er Lehrer in Kirchzarten, Elzach und in Wutöschingen, wo er auch die Schulleitungsarbeit mitgestaltet hat. Seine Schwerpunktfächer sind Musik und Religion. Musik gehört auch zu Jegles Hobbys. So dirigiert er schon seit 15 Jahren Blasorchester. Außerdem betätigt er sich in seiner Freizeit gerne sportlich.