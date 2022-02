von Horatio Gollin

Gesellschaftlich kommt die Digitalisierung voran – auch Rheinfeldens Stadtverwaltung will den Anschluss nicht verlieren. Dabei geht es zum einen um die Verbesserung der Dienstleistungen für die Bürger, zugleich sollen die Mitarbeiter profitieren. Vom Stadtarchiv wird bereits online Auskunft erteilt, langfristig sollen auch die historischen Bestände digitalisiert werden.

575 Dienstleistungen werden digitalisiert

Das Onlinezugangsgesetz verpflichtet die öffentlichen Verwaltungen, den Bürgern ihre Dienstleistungen bis Ende 2022 auch digital anzubieten. „Es ist vorgesehen 575 Dienstleistungen zu digitalisieren. Das ist eine Mammutaufgabe“, sagt Frank Uhlich, Digitalisierungsbeauftragter der Stadt. Dabei sind die Kommunen aber nicht auf sich alleine gestellt, die Standardprozesse werden vom Land Baden-Württemberg entwickelt und dann auf der städtischen Webseite implementiert.

Auskunft über den Ist-Zustand der Digitalisierung in Rheinfeldens Verwaltung gaben Sabine Diezinger, Hanspeter Schuler (Mitte) und Frank Uhlich. | Bild: Horatio Gollin

Das über allem stehende Ziel ist ein verbesserter Bürgerservice. „Man fängt digital mit dem Antrag an und bekommt das Ergebnis, ohne etwas machen zu müssen, digital oder per Post zugestellt. Medienbruchfrei von Anfang bis Ende“, erklärt Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler. Die Umsetzung durch das Land stehe aber noch am Anfang. Derzeit können etwa Hunde angemeldet, Bauanträge gestellt oder eine Wohnungsgeberbescheinigung beantragt werden. „Wir hängen da am Tropf des Landes“, so Uhlich.

Pandemie treibt Digitalisierung voran

„Corona war ein digitaler Booster“, meint Uhlich. Im vergangenen Jahr wurde eine Online-Terminvergabe auf der städtischen Webseite eingeführt, etwa für die Rentenberatung oder das Stadtarchiv. Zudem gibt es inzwischen ein Online-Antragsformular für das Archiv. „Der Service wird gut angenommen, mit steigender Tendenz“, meint Sabine Diezinger, Leiterin des Stadtarchivs. Viele Bürger meldeten sich aber noch telefonisch, um ihre Anliegen ausführlicher darzustellen.

2021 wurden bereits 122 von 142 Auskunftserteilungen digital erledigt. Vor allem im Bereich Baurecht werden unter Berücksichtigung des Datenschutzes die Akten digital zur Verfügung gestellt und auch Personenstandsunterlagen wie Sterbe-, Geburts- oder Heiratsurkunden werden eingescannt und per E-Mail herausgegeben. „Voraussetzung ist, dass der Antragsteller exakte Angaben macht“, sagt Diezinger.

Archivscanner soll Arbeit erleichtern

Die Dokumente müssen noch am Kopiergerät und Pläne am Bauamts-Plotter eingescannt werden, was für die Mitarbeiter zeitaufwendig ist. Zumal auch schon die ersten Akten digitalisiert werden. Um diese Aufgabe zu erleichtern, ist die Anschaffung eines Archivscanners geplant. Im Haushaltsplan 2022 sind für den Archivscanner und die entsprechende Software 16.000 Euro eingeplant und mit der Genehmigung des Haushalts durch das Regierungspräsidium soll die Beschaffung angegangen werden. „Dann geht das Ganze schneller“, sagt Diezinger.

„Perspektivisch ist vorgesehen, dass wir auch historisches Schriftgut einscannen. Es ist langfristig ein Ziel, alles einzuscannen, aber es ist nicht absehbar, wann das abgeschlossen ist.“ Dann können Nutzer das Inventar am PC abrufen und die historischen Akten dort einsehen, wodurch der Bestand geschont wird. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik. Auf die Papierbestände im Magazin wird aber nicht verzichtet: Wichtige Unterlagen wie Urkunden, Verträge und Ähnliches müssen auch künftig in Papierform vorgehalten werden.

Die Einrichtung des papierloses Büros mittels eines Dokumentenmanagementsystems ist ein erklärtes Ziel, um Abläufe zu optimieren, Zeit zu sparen und um als Arbeitgeber für das Personal attraktiv zu bleiben. „Den Mitarbeitern wird die Work-Life-Balance, das heißt Arbeit und Freizeit in Einklang zu bringen, immer wichtiger“, sagt Uhlich und Schuler ergänzt: „Wir haben schon eine hohe Ausbaustufe an Telearbeitsplätze.“ Die Flexibilität zwischen Homeoffice und Büroarbeitsplatz soll noch weiter ausgebaut werden.

Digitale Agenda

Im Jahr 2020 wurde eine digitale Agenda für das Rathaus im Gemeinderat beschlossen und derzeit findet die Ist-Analyse statt, bei der die Beschäftigten einbezogen werden. Nach der Auswertung der Ist-Analyse sollen in einem Workshop mit Unterstützung einer externen Agentur eine Strategie und Einzelmaßnahmen erarbeitet werden. Vorstellbar sind die Weiterentwicklung der vorhandenen Arbeitszeitmodelle, hybride Öffnungszeiten oder Onlinevideosprechstunden.

Über die Strategie soll der Gemeinderat wieder beraten und beschließen, da zur Umsetzung Haushaltsmittel eingeplant werden müssen. „Bis Ende nächsten Jahres sollen Projekte angestoßen und auch schon umgesetzt werden“, so der Digitalisierungsbeauftragter Frank Uhlich.