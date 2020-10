von Hrvoje Miloslavic

„Kultur trotz(t) Corona“ – eine Devise, die sich der Verein für Kunst und Geschichte Rheinfelden – Haus Salmegg auf seine Fahnen geschrieben hat. Trotz Pandemie und Einschränkungen werde „an Zielen, Inhalten und Projekten weitergearbeitet“, versicherte der Vorsitzende und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt bei der jüngsten Hauptversammlung. Einblicke in die Arbeit unter erschwerten Bedingungen gaben die Vorsitzenden der Arbeitskreise Kunst sowie Geschichte, Nicole Aellig-Kurz und Wolfgang Bocks.

„Kalt erwischt“ hat es laut Nicola Aellig-Kurz vom Arbeitskreis Kunst den Ausstellungsbetrieb. Die am 8. März eröffnete Ausstellung der Künstler Dorothee Pfeifer und Holger Fitterer ist nach nur zwei Tagen den Corona-Maßnahmen zum Opfer gefallen. Die Arbeit sei weiter schwierig, so Aellig-Kurz. Viele Künstler seien verunsichert und warteten ab. Dennoch sind zwei Ausstellungen geplant: Ab 8. November werden Monika Debus und Chris van Weidmann Keramikarbeiten sowie Kalligraphie präsentieren. Aus Sicherheitsgründen entfällt die Vernissage. Die Künstlerinnen werden aber am Eröffnungstag anwesend sein. Die Lörracher Illustratorin Beate Fahrnländer wird von 21. März bis 30. Mai 2021 im Haus Salmegg gastieren. Die Periode von September bis November 2021 wird bewusst offen gelassen: Aellig-Kurz schlug vor, diesen Termin „Kunstschaffenden zur Verfügung zu stellen, die vom Lockdown besonders betroffen waren“.

Etwas entspannter gestaltet sich die Situation beim AK Geschichte. Text- und Bildband zum Stadtjubiläum 100 Jahre Rheinfelden 2022 seien auf dem besten Wege, sagte Wolfgang Bocks. 26 Autoren werden in 35 Beiträgen die Geschichte der Stadt beleuchten und Zukunftsperspektiven untersuchen. Probleme habe es nur in einer Hinsicht gegeben, erklärte Bocks: Menschen über 60 Jahre, die zur Corona-Risikogruppe gehörten, seien vom Archivbesuch ausgeschlossen gewesen. Das Durchschnittsalter des AK Geschichte liege aber deutlich darüber. Aber es sei eine „kreative Lösung“ gefunden worden: Jüngere Helfer fotografierten die benötigten Archivalien ab.