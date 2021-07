von Verena Pichler

Die Commerzbank schließt ihre Filiale am Oberrheinplatz. Damit gehört Rheinfelden zu den bundesweit 340 Standorten, von denen sich das Kreditinstitut bis 2022 trennen wird. Für Oberbürgermeister Klaus Eberhardt ist diese Nachricht nicht überraschend. Wichtig sei, eine passende Nachnutzung zu finden, die den zentralen Platz belebt, der durch die Corona-Pandemie stärker genutzt wird.

Fünf weitere Filialen

Am Montag informierte die Commerzbank über die Schließung. Neben Rheinfelden wird die Niederlassung Freiburg auch die Standorte in Bad Säckingen und Bad Krozingen sowie weitere fünf Filialen, etwa auf der Baar, verlieren. Laut Mitteilung wolle die Commerzbank die „digitale Beratungsbank für Deutschland“ werden und passe sich mit den Schließungen dem geänderten Kundenverhalten an.

Wann genau die Filiale in Rheinfelden geschlossen wird, steht noch nicht fest. Eine Sprecherin der Commerzbank erklärte auf Nachfrage, dass Rheinfelden wahrscheinlich in der ersten Tranche im Oktober dabei sein werde, in der etwa zwei Drittel der betroffenen Standorte geschlossen würden. Die verbliebenen folgten dann bis Anfang 2022. „Die genauen Zeitpläne haben organisatorische Gründe.“ Auch stehe noch nicht fest, ob ein SB-Service mit Bankautomat in Rheinfelden verbleibt oder ob die Kunden auch für die Bargeldversorgung nach Lörrach fahren müssen. Diese Filiale bleibt bestehen. „Wir werden unsere Kunden zeitnah informieren, wie es genau weitergeht“, so die Sprecherin. Für die rund zehn Mitarbeitenden in der Filiale gebe es verschiedene Optionen, etwa ein Wechsel nach Freiburg oder Lörrach oder eine neue Aufgabe in der Beratung, die telefonisch forciert werden soll.

2019 feierte die Commerzbank 50-jähriges Bestehen in Rheinfelden. 1969 eröffnete die Dresdner Bank, die 2009 von der Commerzbank übernommen wurde, ihr Geschäft in der Friedrichstraße. Seit 2011 wurde der Standort am Oberrheinplatz genutzt. Neben den Flächen im Erdgeschoss hat das Kreditinstitut auch Büroflächen im Obergeschoss angemietet. Vor zwei Jahren betreute die Commerzbank im Geschäftsbereich Rheinfelden und Bad Säckingen noch 9300 Kunden. Ende 2020, so die Sprecherin, waren es etwa 8100.

Anlässlich des Jubiläums 2019 betonte Niederlassungsleiter Anton Gereitzik, dass Rheinfelden ein Standort von besonderer Wichtigkeit sei. Gegenüber der Presse erklärte er, dass eine Bank in einem „Zentrum mit derart positiver Marktentwicklung“ präsent sein müsse.

Leerstand wäre nicht gut

Der Konzern aber sieht dies wohl anders, was Oberbürgermeister Klaus Eberhardt nicht verwundert. „Es ist bedauerlich, dass Privatbanken durch finanzpolitische Entscheidungen die Nähe zu ihren Kunden aufgeben.“ Allerdings habe sich dieser Weg abgezeichnet. Für Rheinfelden sei nun eine Nachnutzung der Geschäftsräume wichtig, und zwar möglichst bald. „Ein längerer Leerstand an dieser Stelle wäre nicht gut“, so der OB. Da die Räumlichkeiten nicht groß sind, dürfte es für den Einzelhandel schwierig werden. „Wir müssen uns auch die Frage stellen, was mit unseren Innenstädten geschieht.“ Diese müssten belebt werden, Erlebnisse schaffen. Dazu zähle auch die Gastronomie – auch wenn Eberhardt weiß, dass dies im Gemeinderat kontrovers diskutiert wird, was man zuletzt bei der Debatte um den geplanten Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in der Karl-Fürstenberg-Straße sehen konnte.

Gastronomisches Angebot vorstellbar

Eberhardt aber kann sich ein gastronomisches Angebot gut vorstellen. Für die weitere Zukunft interessant sei jedoch auch die Entwicklung, die in größeren Städten zu beobachten ist: Lieferstationen für Pakete etwa. „Das wird immer mehr werden, auch wenn es noch dauern wird, bis das Rheinfelden erreicht.“ Der Oberrheinplatz habe auch durch die Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen. „Auch die Verlegung des Wochenmarkts hat das gezeigt.“ Der Platz als Aufenthaltsfläche werde immer mehr angenommen.