von Horatio Gollin

Die Spielergruppe Bouletten hat in Rheinfelden bislang unter widrigen Bedingungen ihr Hobby ausgeübt. Künftig steht ihr ein adäquater Platz zur Verfügung: In der Karl-Metzger-Grube wurde der von der Bürgerstiftung Rheinfelden finanzierte Boule-Platz am Mittwoch eröffnet.

Die Idee, in der Metzgergrube einen Boule-Platz einzurichten, besteht schon seit Längerem. Seit die ehemalige Deponie mit dem Stadtgärtle und der IBA-Freiraumkiste belebt wurde, wird dort auf freien Flächen Boule gespielt. Neben unabhängigen Spielern trifft sich dort regelmäßig die Gruppe Bouletten. Der Name wurde von den Kindern der Gruppe erfunden, als man überlegte, wie man junge Boule-Spieler nennen könne, erzählt Udo Quass von den Bouletten. Bislang habe man neben der Freiraumkiste spielen müssen. Die Gestaltung der Karl-Metzger-Grube als öffentlicher Treffpunkt nennt Quass „ein Leuchtturmprojekt“. Wolfgang Gorenflo von den Bouletten regte an, noch eine zweite Bahn anlegen zu lassen, um auch Turniere spielen zu können.

Die Bürgerstiftung hatte im Jahr 2014 eine Umfrage in der Bevölkerung zur Umgestaltung der Karl-Metzger-Grube vorgenommen, durch die 500 Vorschläge eingingen. „Eine dieser Projektideen war diese jetzt fertiggestellte Boule-Bahn“, sagte Cornelia Rösner, stellvertretende Vorsitzende der Bürgerstiftung. Sie dankte der Stadtverwaltung für die Hilfe beim Umsetzen des Projekts. „Besonders freut es uns, dass sich mit den ‚Bouletten‘ schon eine Gruppe gefunden hat“, meinte Rösner. „Sie haben sich bereiterklärt, auf die Boule-Bahn zu achten.“

Die Bürgerstiftung leistete die Finanzierung des Boule-Platzes, für den eine Spende der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden in Höhe von 3500 Euro und private Spenden von 700 Euro eingegangen waren. Den Platz hat die Firma Noller Garten- und Landschaftsbau mit Unterstützung von sechs Mitarbeitern des städtischen Bauhofs angelegt. Die Baukosten betrugen 4695 Euro, für 2358 Euro wurde eine Sitzgruppe mit Tisch angeschafft. Die bei der Stadtverwaltung anfallenden Kosten für den Arbeitseinsatz des Technischen Dienstes, den Maschineneinsatz, die Einfassung des Boule-Platzes und die Beschilderung werden von der Stadtplanungs- und Umweltabteilung getragen.

Boule sei ein abwechslungsreicher Sport, den alle Generationen betreiben können, sagte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. „Ich hoffe, dass dieser Platz gut angenommen wird“, so Eberhardt weiter. Er hatte die Ehre, die erste Kugel auf der neuen Bahn werfen zu dürfen. Sparkassen-Filialleiter Klaus Schäuble überreichte den Bouletten anlässlich der Eröffnung des Boule-Platzes einen großen Abziehbesen.