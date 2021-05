von Verena Pichler

Die Bodenverwertung Efringen-Kirchen hat ihre Arbeit aufgenommen: Auf dem Areal einer alten Ziegelei in Kleinkems werden Böden, die als Aushub bei Baustellen anfallen, gelagert, auf Schadstoffe analysiert und, soweit möglich, aufgearbeitet. Dies sei, so Geschäftsführer Jürgen Eckert, einmalig in Deutschland.

Die Berichterstattung ist in Rheinfelden auf Interesse gestoßen, schließlich plant die Stadt an der Römerstraße mit erheblichem Aufwand – und gegen großen Widerstand der Anwohner – ebenfalls ein Zwischenlager für Erdaushub. Ob die Firma in Efringen-Kirchen nicht auch geeignet sei, um Rheinfelder Aushub aufzunehmen, wollte CDU-Gemeinderat Rainer Vierbaum in der jüngsten Sitzung des Bau-und Umweltausschusses wissen.

Der kommissarische Leiter des Bauamts, Tobias Obert, erläuterte, dass die Stadt Rheinfelden durchaus auch Aushub dorthin bringen werde. „Aber aktuell dürfen wir kein Material, das belastet sein könnte, außerhalb unserer Gemarkungsgrenzen zwischenlagern.“ Dies zu erlauben, sei eine politische Entscheidung. Deshalb müsse die Stadt aktuell einen Ort auf ihrer Gemarkung finden, um den Erdaushub erst zu analysieren.

Dafür hatte die Verwaltung das Gelände nördlich der Römerstraße vorgesehen. Das Zwischenlager sollte ursprünglich gemeinsam mit dem neuen Feuerwehrgerätehaus entwickelt werden. Nachdem das Landratsamt jedoch weitergehende Untersuchungen des künftigen Lagerplatzes eingefordert hatte, wurden die beiden Verfahren getrennt.

Von Beginn an hatte sich Widerstand gegen das Lager formiert, zuletzt sehr deutlich vorgebracht in der Sitzung des Kernstadtbeirats. Die direkten Anwohner befürchten Lärm durch die Anlieferung des Materials und Staub, von dem nicht klar sei, mit welchen Schadstoffen dieser belastet sei. Heiner Lohmann (Grüne) erklärte am Donnerstag, dass die Ängste der Anwohner unbegründet seien, etwa was Staubverwehungen von eventuell belasteter Erde angehe. „Das sind Vorurteile, die sich in der Bevölkerung festgesetzt haben“, so Lohmann. Deshalb brauche es Aufklärung, um diese aus der Welt zu räumen. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt bekannte, letztlich froh zu sein, dass die Verfahren getrennt worden sind. „Wir werden die Abwägungen transparent und, wenn nötig, mehrmals darstellen.“