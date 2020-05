von Petra Wunderle

Traditionell haben Blumengeschäfte am Muttertag, der am Sonntag, 10. Mai, ansteht, viel zu tun. Petra Wunderle hat sich ungehört, wie sich die Läden auf das Muttertagsgeschäft in Zeiten von Corona-Abstandsregeln vorbereitet haben.

Bei Blumen Renner in Rheinfelden sind viele Fertigsträuße und Blumengestecke schon gerichtet, sodass sich die Kunden nicht lange im Laden aufhalten müssen. Die ganze Woche seien Bestellungen per Telefon und E-Mail eingegangen, berichtet Elisabeth Kaffka. Viele Angehörige bestellten für ihre Mütter einen Strauß direkt nach Hause in die eigene Wohnung, ins Bürgerheim oder in ein anderes Seniorenheim. Farbenfrohe Blumensträuße dominierten. Die Bestellungen kämen aus ganz Rheinfelden sowie von jenseits der Grenze, aus der Schweiz, erzählt Kaffka.

Neuer Online-Shop

Blumen Steul in Nollingen hat Bestellungen über den Online-Shop neu im Angebot. Das werde überaus gut angenommen, erzählt Silvia Steul-Schmitt. Die Kunden schauten sich die Bilder an, das Floristenteam gehe zusätzlich auf Wünsche ein. „Für den Muttertag sind vorwiegend gemischte, sommerliche Blumensträuße gefragt“, berichtet Steul-Schmitt. Die Auswahl an bereits fertigen Blumensträußen ist groß, oft sind sie zudem mit einem Herz geschmückt. Bei den Blumensträußen, die direkt zu den Müttern geliefert werden, kommt meistens eine Glückwunschkarte mit persönlichem Text hinzu.

Rosen und bunte Sträuße

Laut Martina Kaiser von Blumen Kaiser werden zum Muttertag gerne Rosen und bunte Sträuße, aber auch Blumenstöcke und Pflanzen für Garten und Balkon verschenkt. Die Bestellungen für den Muttertag gingen diese Woche direkt über die Ladentheke, per Telefon oder Internet ein. Viele Angehörige, die auswärts lebten, ließen schon lange vor der Corona-Pandemie Sträuße zu ihren Müttern liefern, so Kaiser. In diesem Jahr hätten jedoch noch mehr den Bestell- und Lieferservice genutzt.

Lieferung an Pflegeheime

„Für die Mütter, die in den Seniorenheimen leben, liegen ganz viele Bestellungen vor“, erzählt Claudia Weber von Blumen Schmitt in Grenzach-Wyhlen. „Am Sonntag werden die Muttertagssträuße im Laufe des Tages geliefert, sie werden an den Pforten abgegeben und dann von den Mitarbeitern verteilt.“ Die Bestellungen kommen aus der Umgebung und von Angehörigen in der Schweiz, die nicht über die Grenze dürfen. Im Geschäft werden vor allem fertige Blumensträuße gekauft, die Gerbera liege hoch im Kurs, dabei seien zarte Rosa-Töne gefragt. Rosen seien immer in, aber am Muttertag nicht so stark wie zum Valentinstag, erzählt Weber.

Ideensträuße

Ralf Blubacher vom gleichnamigen Blumenladen in Grenzach-Wyhlen hat die Erfahrung gemacht, dass individuelle Blumensträuße eher wenig geordert würden. Dafür gebe es Ideensträuße, die auf Wunsch individuell ergänzt werden. „Die Kunden sind sehr vernünftig, maximal dürfen drei Leute ins Ladengeschäft, es läuft alles nach Plan ab“, berichtet Blubacher.