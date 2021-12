von Valentin Zumsteg

Nach drei Jahren Unterbrechung ist es im Oktober 2022 soweit: Die Fricktaler Bühne präsentiert im Bahnhofsaal im Schweizer Rheinfelden die Operette „Im weißen Rössl“. Die Regisseurin, die Dirigenten und die Solisten sind ausgewählt. Der Vorverkauf hat schon begonnen.

Auf dem Programm steht ab 15. Oktober 2022 der Operetten-Klassiker „Im weißen Rössl“ von Ralph Benatzky. „Im Salzkammergut, da kammer gut lustig sein, wenn die Musi spielt, holdrio“, heißt es in diesem Stück. Die Besucher erleben die Geschichte rund um die Rösslwirtin Josepha Vogelhuber, den Zahlkellner Leopold und den schönen Sigismund. „,Im weißen Rössl‘ mit allen seinen bekannten Melodien ist ein absoluter Publikumsmagnet“, sagt Jeanne-Pascale Künzli. Die Vorfreude ist der Intendantin anzuhören. Nach dem Musical „My Fair Lady“ 2016 und der komischen Oper „Die lustigen Weiber von Windsor“ 2019 wird wieder eine typische Operette gezeigt. Wobei das „Rössl“ auch als Musikrevue gesehen werden könne: „Es hat teilweise sehr jazzige und fetzige Melodien in diesem Stück, das durchaus tiefgründig und voll aus dem Leben gegriffen ist.“ Die Fricktaler Bühne hat „Im weißen Rössl“ zuletzt 1996 aufgeführt. Mit dem populären Klassiker soll nun erneut ein Hit gelandet werden. „Wir streben bei unseren Aufführungen eine Auslastung von 90 Prozent an. Das würde uns helfen, die finanziellen Reserven wieder etwas aufzubauen. Wir erhoffen uns viel Publikum“, sagt Jeanne-Pascale Künzli.

Seit fast einem Jahr ist das Organisationskomitee an der Arbeit. Die Regie übernimmt – wie schon bei der jüngsten Produktion – die Basler Regisseurin Bettina Dieterle. „Sie hat mit ihrer lebendigen und witzigen Regie bei den ,lustigen Weibern von Windsor‘ alle überzeugt. Auch die Zusammenarbeit mit dem Chor hat sehr gut funktioniert. Sie ist eine moderne Regisseurin, die für den nötigen Schwung sorgt“, sagt Künzli. Die musikalische Leitung übernehmen Christof Brunner und Iwan Wassilevski. „Mit einer Ausnahme haben wir auch alle Solisten schon ausgewählt. Es wird ein hochkarätiges Ensemble. Ich bin sehr zufrieden, wie es läuft. Zeitlich sind wir sehr gut dran“, freut sich Künzli. Die Proben für den Chor beginnen im nächsten Frühjahr.

Die Corona-Pandemie ist auch bei der Fricktaler Bühne mit ihren rund 100 Mitwirkenden ein Thema. „Wir mussten uns bereits vor ein paar Monaten mit der Frage beschäftigen, ob wir die Produktion wagen sollen. Wir haben uns dafür entschieden, denn wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir sind aber auf die Solidarität des Publikums angewiesen“, so Künzli. Gerade in herausfordernden Zeiten seien die Kultur und die Unterhaltung wichtig, um den Menschen eine Freude zu bereiten. Künzli gibt den nicht uneigennützigen Hinweis: „Gutscheine für die Operette sind immer sehr beliebte Weihnachtsgeschenke.“

Die Premiere von „Im weißen Rössl“ findet am 15. Oktober 2022 im Bahnhofsaal in Rheinfelden statt. Das Stück läuft bis 20. November. Der Vorverkauf läuft bereits. Weitere Infos im Internet: http://www.fricktalerbuehne.ch