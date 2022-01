von Verena Pichler

Wäre nicht Corona, hätten sich am Freitag Bürger beider Rheinfelden zum gemeinsamen Neujahrsempfang getroffen. Doch aufgrund der Pandemie musste die Traditionsveranstaltung zum zweiten Mal abgesagt werden. Wie nach der Premiere 2021 haben sich Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Stadtammann Franco Mazzi online an die Rheinfelder gewandt. In der Ansprache blicken die beiden Stadtoberhäupter auf die gemeinsamen Themen des vergangenen Jahres zurück und werfen einen Blick voraus. So soll es statt des Neujahrsempfangs im Frühling ein gemeinsames Bürger-Fest geben.

Trotz der Erschwernisse durch die Corona-Pandemie haben die beiden Rheinfelden 2021 an verschiedenen Anlässen ihre grenzüberschreitende Zusammenarbeit vorgestellt, etwa bei einer gemeinsamen Tagung des Regierungspräsidiums und des Bundesamts für Energie. Auch eine deutsch-polnische Delegation der Schwesterstädte Gubin/Guben habe sich für die Zusammenarbeit beider Rheinfelden interessiert. 2022 wollen die beiden Städte weitere Felder finden, so Mazzi, die man gemeinsam beackern könne. Nach der gemeinsamen Ansprache haben sich Eberhardt und Mazzi dann nochmals getrennt an ihre Bürger gewandt.

Der OB mahnte, dass die Stadt bei der Impfkampagne zwar gute Fortschritte erzielen konnte, es aber noch nicht ausreiche. Auch wenn sich ein eindeutiger Weg aus der Pandemie noch nicht abzeichne, solle doch jeder mit Optimismus versuchen, wieder zur Normalität zurückzukehren. 2022 sei für die Stadt wegen des 100-jährigen Bestehens ein besonderes Jahr. „Ich bin mir sicher, dass die über das Jahr verteilte Feier eine runde Sache wird“, so Eberhardt.

Mit Blick auf die vergangenen 100 Jahre sei er sich sicher, dass man eine positive Bilanz ziehen könne, auch wenn es immer wieder Ereignisse gab, „die uns zurückgeworfen haben“. Zwar habe sich der Traum einer „Industriemetropole“ für Rheinfelden im Zuge der Industrialisierung nicht erfüllt, die Stadt habe aber mit ihren Ortschaften einen eigenen Charme und Charakter entwickelt.

2022 werde nicht nur der 100. Geburtstag mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert. Eberhardt kündigte an, dass Gemeinderat und Verwaltung „weiterhin entschlossen die Pläne zur Stadtentwicklung voranbringen“ werden. Als Beispiel nannte er den Ausbau des Wärmenetzes mit Anschluss der Industrie und neuer Quartiere, den Bau der neuen Feuerwehrzentrale sowie die Weiterentwicklung von vier Kitas und den Ausbau der Schulen. Die Stadtsanierung werde sich 2022 auf die Innenstadt und Herten konzentrieren.

Trotz der immer noch angespannten finanziellen Situation dürfe die Stadt wieder „ein wenig von einem Ganzjahresbad“ träumen. Wie berichtet, könnte es mit einem Faltdach eine kostengünstige Möglichkeit geben, aus dem Frei- ein Ganzjahresbad zu machen.