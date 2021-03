von Dora Schöls

Grau, nass und kalt, ein richtiger Märzmorgen eben – da fröstelt man bei der Vorstellung, fröhlich im Freibad zu planschen. Die Mitarbeiter der Rheinfelder Bäderbetriebe lassen sich davon aber nicht abschrecken: Sie putzen, warten und reparieren im Regenmantel und in Gummistiefeln das Bad, damit im Mai die Saison starten kann. Denn sie alle hoffen, dass in diesem Jahr trotz Corona wieder eine richtige Saison möglich ist.

Daniel Klein leitet seit 2019 die Bäderbetriebe in Rheinfelden. | Bild: Dora Schöls

Nicht nur das graue Wetter, auch die leeren Schwimmbecken, die abmontierten Sprungbretter und die abgedeckte Terrasse lassen an diesem Morgen kein so rechtes Freibad-Gefühl aufkommen. Für die Mitarbeiter um Daniel Klein allerdings ist es ein gewohnter Anblick: Am ersten März haben sie begonnen, die sieben Becken und die Anlage rundherum für die Saison vorzubereiten. Vier bis fünf Kollegen sind hier täglich im Einsatz.

„Die Hochdruckreiniger laufen von morgens bis abends“, sagt Klein, die Schwimmbecken werden damit gesäubert. Dafür wird das Wasser nach und nach abgelassen – denn im Winter bleibe das Wasser in den Becken, damit keine Ablagerungen antrocknen, vor allem aber, weil sonst das Grundwasser gegen den Boden drücke und die Fliesen beschädige, so Klein. Aber auch so gebe es an den Fliesen immer wieder Schäden, etwa durch Frost. „In diesem Jahr haben wir kaum Schäden, trotz der Kälte.“

Im Sprungbecken steht für die Reinigung ein Gerüst bereit – sonst kommt man an die vier Meter hohen Wände nicht heran. Die Sprungbretter werden über den Winter eingelagert, im Frühjahr werden sie erst montiert, wenn das Becken wieder Wasser führt – „falls doch mal jemand runterfällt“, sagt Klein. Das sei aber noch nie passiert.

Gereinigt werden auch die Edelstahlgeländer und -treppen, „alles händisch“. Momentan fehlen bei der Kiosk-Terrasse die Steine: „Wir hatten ein Leck im Dach und mussten die Steine abnehmen, um es zu finden.“ Außerdem wird das Unkraut am Rand weggekratzt, die 30.000 Quadratmeter Liegefläche hergerichtet, Büsche und Bäume zurückgeschnitten. Auch die Technik muss überprüft werden. Klein führt hinunter in den Keller, vorbei an einer Werkstatt, irgendwo dudelt ein Radio, kurzer Blick auf den Heizkessel. „Unser Haustechniker ist sehr gut, er macht fast alles selbst“, sagt Klein.

Anlage von 1976 läuft noch gut

Dann zeigt er die großen blauen Filter, noch original von 1976. Über eine pneumatische Steuerung wird das Wasser in die Filter geleitet, dort fließt es durch Sand, in dem sich der Schmutz verfängt. Rund 1500 Liter Wasser passen in einen Filter, schätzt Klein. Auf dem Gitterrost davor liegen unzählige alte Kabel, die gerade ausgetauscht wurden. Neu sind die 13 Umwälzpumpen, die teilweise noch verpackt vor den Filtern stehen. Die alten waren auch noch die originalen, sagt Klein. Vergangenes Jahr habe es ein Problem mit einer Pumpe gegeben, das aber schnell behoben werden konnte. Weiter hinten sind die Rohre der Lüftungsanlage für das Innenbecken zu sehen. Das war im vergangenen Jahr gar nicht im Einsatz, dort gibt es also wenig zu tun, so Klein.

Dann geht es wieder an die Oberfläche, hinein in den Technikraum. Eine Anlage regelt die Wasserqualität: Das Wasser wird über eine Pumpe angesaugt, Elektroden messen den pH-Wert und die Anlage mischt die passende Menge Chlor ins Wasser. Über den Winter sind die Elektroden und Pumpen ausgebaut. Im Raum nebenan zeigt Klein die Halterungen für die Chlorflaschen. Acht sind im Betrieb angeschlossen, acht hängen gegenüber an der Wand und warten darauf, eingetauscht zu werden. Händisch, dabei wiege eine Flasche 70 Kilogramm.

Noch einen Raum weiter lagern Säure und Lauge. „Das Wasser ist hier sehr kalkhaltig, deshalb müssen wir den pH-Wert senken und brauchen mehr Säure als andere Bäder“, erklärt Klein. An diesem Tag stehen dort einige Plastikkanister. „Wir wollen aber umstellen auf Fässer“, sagt Klein, „die sind größer und halten länger.“ Die Anlage sei zwar so alt wie das Bad, „für ihr Alter läuft sie aber noch sehr gut“.

Baujahr 1976 ist das Bad, „da fällt immer mal was an“. Aber man saniere seit Jahren konsequent, sagt Klein, „da kriegt man die Altersschwächen gut in den Griff.“ Beim Hallenbad sehe das hingegen anders aus. Und das neue Schwimmbad, das der Gemeinderat angesichts der schwierigen Haushaltslage erst einmal auf Eis gelegt hat? „Ich verstehe, dass es schwierig ist, ein Schwimmbad kostet“, sagt der Bäderchef. „Aber ich hoffe natürlich, dass wir einen Weg finden.“

Klein leitet seit Oktober 2019 die Rheinfelder Bäder. „Ich habe noch keine normale Freibadsaison miterlebt“, sagt der 32-Jährige, selbst etwas erstaunt darüber. In diesem Jahr soll die Saison am 22. Mai starten, je nach Corona-Lage. Ein Hygienekonzept gibt es aus dem vergangenen Jahr, das habe gut funktioniert, so Klein. Maximal 1500 Menschen durften ins Freibad, es gab ein Online-Terminbuchungssystem. „Wir gehen von ähnlichen Bedingungen für die kommende Saison aus“, sagt Klein. Jedenfalls hoffen sie das.