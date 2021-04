von Verena Pichler

Das Bauvorhaben an der Karl-Fürstenberg-Straße/Ecke Josefstraße ist gestartet, die Baugrube ist ausgehoben. „Bis zur Baugrenze ausgereizt“, sagte SPD-Gemeinderätin Karin Paulsen-Zenke dazu in der Gemeinderatssitzung mit Blick auf den direkt daneben verlaufenden Schwarzen Weg, eine wichtige Verbindungsachse für Fußgänger und Radfahrer. Für sie sei dieses Bauvorhaben ein weiteres Beispiel dafür, warum es wichtig sei, Fahrradwege in der Bauleitplanung mitzudenken. Jörg Moritz-Reinbach sprang ihr bei: „Wir verbauen uns die Wege.“

Aktuell sei die Stelle für Radfahrer auch gefährlich, weil die Baufirmen den Schwarzen Weg als Aufstellfläche für ihre Maschinen nutzten. „Ist es wieder soweit?“, kommentierte OB Eberhardt. Er versicherte, dass der Radweg auch bei den Planungen zum künftigen Baugebiet „Grendelmatt III“ Berücksichtigung finden werde. Diese Forderung hat auch die IG Velo, die schon lange eine Verbreiterung des Weges anmahnt.