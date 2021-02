von Horatio Gollin

Die Corona-Pandemie führt nicht nur zur Schließung von Geschäften, sondern wirkt sich auch auf die Ausbildung im Einzelhandel aus. Diese Zeitung hat im Rheinfelder Sportgeschäft Intersport Sattler nachgefragt, wie trotz der Einschränkungen die Ausbildung gewährleistet wird.

Im Sportgeschäft Intersport Sattler in Rheinfelden werden aktuell vier Einzelhandelskaufleute ausgebildet. Wenn der Betrieb normal geöffnet hätte, wären alle Mitarbeiter in die Schulung der Auszubildenden eingespannt, da es aber seit Mitte Dezember keinen regulären Kundenverkehr mehr gibt, kümmert sich maßgeblich Lukas Loritz um die Auszubildenden.

Der 27-jährige Lukas Loritz hat selbst erst vergangenes Jahr sein duales Studium des Sportmanagements abgeschlossen und ist seit Oktober angestellt. „Im Lockdown ist es meine Aufgabe, für die Azubis Aufgaben zu finden, die sie fordern und fördern“, erklärt Loritz. Kundenverkehr gibt es nur noch bei der Warenausgabe im Rahmen von „Click&Collect“, also für das Abholen von bestellter Ware, gelegentlich ruft ein Kunde an oder für den Onlinehandel müssen Waren gerichtet werden. Dadurch sind die Auszubildenden nicht ausgelastet, trotzdem gibt es nur wenig Leerlauf. „Wir finden immer irgendetwas“, sagt Loritz.

Die 20-jährige Celina Jenke aus Schopfheim und der 22-jährige Sebastian Tschorn aus Herten sind zwei der vier Auszubildenden und beide im dritten Lehrjahr. Jenke erklärt, dass sie die Ausbildung gewählt hat, weil sie gerne Kontakt mit Kunden hat, gerne zu Produkten berät und gerne verkauft. Tschorn wusste nach dem Schulabschluss zunächst noch nicht, welche Ausbildung er anstreben wollte, hat sich dann aber für den Einzelhandelskaufmann entschieden, da er ebenfalls Kundenkontakte mag und so seine Sport-Leidenschaft mit der Berufswahl verbinden konnte. Beide möchten sich im Anschluss an die Ausbildung weiterbilden und Sportmanagement studieren, Tschorn möglicherweise auch in Richtung Betriebswirtschaftslehre.

„Die Ausbildung ist hauptsächlich auf den Verkauf ausgelegt“, sagt Tschorn. Der Lockdown bedeutete für ihn zunächst eine große Umstellung. „Ich bin Verkäufer. Ich vermisse den persönlichen Kontakt zu den Kunden“, sagt Tschorn. Schon das Maskentragen schränke ihn ein, da ein Verkäufer nicht nur Waren, sondern Emotionen verkaufe und dafür die Mimik wichtig sei.

Während die männlichen Auszubildenden hauptsächlich den nichttextilen Warengruppen zugeordnet sind, wird Jenke mehr im Textilbereich eingesetzt. „Ich finde es schade, dass wir zu haben und ich nicht beraten kann“, sagt Jenke. Positiv kann sie der Situation abgewinnen, dass sie mehr Zeit hat, um sich intensiv mit den Marken auseinanderzusetzen. „Ich habe auch so den Betrieb noch mal besser kennengelernt“, erklärt Jenke, die im August die Ausbildungsstätte gewechselt hat.

An ein bis zwei Tagen in der Woche haben die Auszubildenden Schulunterricht. Jenke besucht die Kaufmännische Schule in Lörrach und Tschorn die Rudolf-Eberle-Schule in Bad Säckingen. „Wir haben Fernunterricht über Microsoft Teams. Jeder Schüler hat einen Account und jeder Lehrer hat ein Team erstellt“, erklärt Tschorn. Die Teams sind nach den verschiedenen Fächern sortiert. Einige Lehrer verwenden auch Moodle, sodass mit Plattformen gearbeitet wird. An Jenkes Schule wird mit Zoom gearbeitet, da einige Schüler bei Moodle und Microsoft Teams Probleme mit ihren Endgeräten hatten. „Ich finde den Fernunterricht nicht schlimm, aber persönlich kann man sich besser austauschen“, meint Jenke. Tschorn findet den Onlineunterricht sogar besser als den Präsenzunterricht, da sich die Schüler nicht gegenseitig ablenken.

„Für uns ist es nicht so schwierig, weil alle Auszubildenden im dritten Lehrjahr sind. Im ersten Lehrjahr wäre der Kundenkontakt noch wichtiger. Bei unseren Auszubildenden muss man Verkaufsgespräche aber nicht mehr schulen“, sagt Loritz. Die Zeit wird mit Warenkunde, der Auszeichnung von Lieferungen und der Umstellung auf die kommende Saison gefüllt. Zudem bringen sich die Auszubildenden mit eigenen Ideen ein. „Ich habe ein Video für unseren Instagramkanal erstellt, um den Onlinehandel zu bewerben“, erklärt Tschorn und Loritz ergänzt, dass der Auszubildende das Video erstellt hatte, als der Kanal des Sportgeschäfts gerade erst zwei Wochen alt war. „Das Video hat recht viele Likes angesichts unserer Reichweite bekommen“, lobt Loritz. Er meint: „Wir haben die Zeit im Lockdown gut genutzt.“