von Boris Burkhardt

Wappen sind in Mittel- und Südeuropa das Symbol für die Selbstständigkeit einer Gemeinde. Besonders heutige Ortsteile tragen ihre ehemaligen Gemeindewappen mit Stolz. Diese Zeitung stellt in einer Serie Geschichte und Bedeutung aller Wappen in beiden Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt vor. Heute: Minseln.

Blasonierung: In Rot schräggekreuzt ein goldener Schlüssel mit dem Bart oben und auswärtsgekehrt und ein goldenes Schwert.

In Rot schräggekreuzt ein goldener Schlüssel mit dem Bart oben und auswärtsgekehrt und ein goldenes Schwert. Entstehung und Bedeutung: Das Minsler Wappen ist ein klassisches Beispiel eines Patronatswappens. Schlüssel und Schwert sind die Attribute der Apostelfürsten Petrus und Paulus, die die Patrone der Minsler Pfarrkirche sind. Der Schlüssel des Petrus bezieht sich auf die Jesusworte nach Matthäus 16,18ff, laut denen Jesus Petrus die „Schlüssel des Himmelreichs“ übergibt. Spätestens seit dem fünften Jahrhundert sind die Schlüssel, mit denen Petrus die Himmelspforte auf- und zuschließt, Hauptattribut des ersten Bischofs von Rom. Das Schwert weist auf Paulus‘ biblisch nicht verbürgtes Martyrium und seine Hinrichtung hin.

Das Gemeindesiegel aus dem 19. Jahrhundert zeigt einen von der großherzoglichen Krone bedeckten gespaltenen Schild, vorn das badische Wappen, hinten die Buchstaben M und S. 1902 nahm die Gemeinde das heutige Wappen auf Vorschlag des Generallandesarchivs an.

Schlüssel existieren in der Heraldik als Einzelschlüssel, gekreuzte Schlüssel oder parallele aufrechte Doppelschlüssel. Sie werden als Symbol für die Aufgeschlossenheit interpretiert und gehen auf den Heiligen Petrus zurück, besonders die gekreuzten. Die prominentesten Schlüssel finden sich im Wappen des Vatikanstaats. Das Schwert ist ein beliebtes Wappenmotiv. Als Heiligenattribut verweist es nicht nur auf den Apostel Paulus, sondern auch auf eine ganze Reihe späterer Heiliger, die durch das Schwert das Martyrium erlitten.

Ähnliche Wappen: Ein Schwert findet sich im Wappen des Efringen-Kirchener Ortsteils Blansingen sowie in Steinen-Hägelberg. Beide haben keine religiöse Bedeutung. Im Wappen von Schopfheim hält der Erzengel Michael neben der Waage ein rotes Schwert in der Hand. Die Fricktaler Gemeinde Obermumpf führt ein ähnliches Wappen wie Minseln; auch dort sind Peter und Paul Kirchenpatrone. Schlüssel und Schwert sind aber im Vergleich zum Minsler Wappen spiegelverkehrt und in der Tingierung blau in Gold dargestellt.

Quelle: Harald Huber, „Wappenbuch Landkreis Lörrach“ 1984.