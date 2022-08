von Hannah Steiert

In Nollingen soll bis zum Juni des kommenden Jahres der Hochbehälter Vogelsang neu gebaut werden, der alte wurde bereits abgerissen. Noch rechnet die zuständige Firma bnNetze – ein Tochterunternehmen von Badenova – mit Kosten von sieben bis siebeneinhalb Millionen Euro. Die Inflation könnte diesen Wert allerdings noch nach oben treiben. Den Zeitplan werde man hingegen einhalten.

Die Wasserversorgung Um auch mit Klimakrise und Dürreperioden die Trinkwasserversorgung gewährleisten zu können, greift Rheinfelden auf drei Versorgungseinrichtungen zurück. Normalerweise soll der Hochbehälter mit Wasser aus den Tiefbrunnen zwischen Herten und Warmbach gespeist werden, zudem kommt Wasser vom Zweckverband Dinkelberg. In Notsituationen soll Wasser aus der Schweiz kommen. Dafür hat die Stadt 2020 einen Liefervertrag abgeschlossen. Jährlich bis zu 800.000 Kubikmeter Wasser können aus der Schweiz bezogen werden, sagt Tobias Obert, Leiter Tiefbauabteilung der Stadt.

Die Bauarbeiten verlaufen planmäßig, sagt Friedrich Groll von bnNetze, der für die Projektsteuerung zuständig ist. Im September wurde der alte Hochbehälter abgerissen, momentan werden Deckenarbeiten am neuen Behälter vorgenommen. Der schwierige Teil der Arbeiten sei inzwischen erledigt, erklärt Groll. Im Juni 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. „Das wir da so im Lot sind, hätten wir nicht gedacht“, sagt Groll.

Durch unerwartete Maßnahmen sei man anfangs pessimistischer gewesen. Ursprünglich war geplant, das Projekt bis Ende 2022 abzuschließen. Durch Genehmigungsverfahren und die Übersiedlung von Zauneidechsen haben sich die Bauarbeiten verzögert. Nun sei man aber „punktgenau im Zeitplan“, so Groll.

Weniger fröhlich ist der Blick auf die Finanzen. Sieben Millionen Euro soll das Projekt kosten. Stand heute. „Wir haben sehr gut geplant“, sagt Groll. Momentan gehe er davon aus, dass diese Schätzung gehalten werden kann oder nur leicht überzogen werden muss, eigentlich sei man im Kostenplan. Nicht einberechnet ist dabei jedoch die Preiserhöhung beim Material durch die Inflation und den Krieg in der Ukraine. Denn die Rohstoffpreise, die man zur Kostenplanung angenommen habe, seien jetzt schon überschritten, sagt Groll.

„Zum Beispiel ist Stahl wahnsinnig teuer geworden. Und wir verarbeiten 900 Tonnen Baustahl.“ Auch den Baustoff Beton betrifft das. Hier zeigen sich vor allem die gestiegenen Energiekosten, denn die Betonwerke werden meistens mit Gas befeuert, so Groll. Laut Statistischem Bundesamt lagen die Preise für Betonstahl in Stäben im Mai 44,3 Prozent höher als im Vorjahr, Betonstahlmatten kosteten 30,4 Prozent mehr. Wie sich die Kosten des Hochbehälters in Nollingen schließlich entwickeln werden, ist derzeit noch ungewiss. „Das ist der Blick in die Glaskugel“, sagt Groll.

Ein weiterer Knackpunkt sind Lieferengpässe. Vor allem die Corona-Krise führe nach wie vor dazu, dass manche Materialien nicht geliefert werden können, so Groll. Das hänge mit der Produktion im Ausland zusammen, gerade in China werde sehr viel gefertigt. Dazu kommen Schwierigkeiten beim Transport der Materialien. Um dem entgegenzuwirken, bestelle die Firma Schleith, die für die Bauarbeiten zuständig ist, bereits jetzt schon Rohstoffe, die erst nächstes Jahr benötigt werden – zum Beispiel für die Isolation.

Der Hochbehälter ist eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte der Stadt und soll die Trinkwasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Kernstadt, Nollingen, Warmbach und Herten sicherstellen. „Das Herzstück der Wasserversorgung“, nennt es Groll. Mit einem Fassungsvolumen von 4500 Kubikmeter Wasser wird es der größte der elf Hochbehälter in Rheinfelden werden. Der alte Behälter konnte 3000 Kubikmeter Wasser fassen. „Der alte Behälter war sanierungsbedürftig“, sagt Tobias Obert, Leiter der Tiefbauabteilung der Stadt Rheinfelden. Und da er nicht dem aktuellen Stand der Technik entsprochen habe und eine Sanierung sehr teuer geworden wäre, habe man sich für einen Neubau entschieden, erläutert Obert.