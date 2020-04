von Elena Borchers

Herr Schmidt, Wie funktioniert die Aktion „Rheinfelden hält zusammen“?

Die Aktion ist auf Initiative von Armin Zimmermann, Leiter des Amts für Familie, Jugend und Senioren, entstanden. Ein Team aus elf Menschen aus dem Amt, dem Jugendreferat und der AGJ arbeiten zusammen, Christine Tortomasi und ich von der Quartiersarbeit und Stefanie Franosz von der Stelle Bürgerschaftliches Engagement koordinieren das Ganze. Anfangs haben wir alle möglichen Informationen gesammelt und diese auf die Homepage der Stadt gestellt. Wir haben dafür rumtelefoniert und gefragt, wer was anbietet, auch die Wirtschaftsförderung hat uns Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Günther Schmidt | Bild: Horatio Gollin

Aber die Homepage ist nicht alles.

Genau. Als die Homepage fertig war, haben wir einen Telefonservice eingerichtet, damit die Menschen uns anrufen können. Wir sind von Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr erreichbar, ansonsten kann man auf den Anrufbeantworter sprechen, und es gibt ein Kontaktformular. Wir nehmen uns für alle Anrufer Zeit, hören zu und versuchen, Hilfe zu vermitteln. Es gibt nichts, wofür wir nicht zuständig sind.

Klingelt das Telefon nun am laufenden Band?

Im Schnitt haben wir zehn bis 15 Kontakte zu Hilfesuchenden am Tag. Anfangs hatten sich noch vor allem Menschen, viele junge und mittleren Alters, gemeldet, die helfen wollten. Diese haben wir dann weitervermittelt. Ende letzter Woche hat Oberbürgermeister Klaus Eberhardt einen Brief an alle Bürger über 70 Jahre verfasst und verschickt, in dem er von dem Angebot berichtet. Damit wollten wir sicherstellen, dass auch Menschen, die kein Internet haben, davon erfahren. Seither melden sich auch viele ältere Menschen, die Hilfe brauchen.

Wie sehen die Hilfsangebote aus?

Ganz unterschiedlich. Eine Frau etwa näht Masken, davon haben wir bereits welche an die Tafel, die Awo und Ärzte verteilt. Andere Helfer haben wir an den Verein Einsatzrettungsteam vermittelt, der etwa einen Heimlieferdienst für Einkäufe anbietet. Es war eine tolle Erfahrung, zu sehen, was die Zivilgesellschaft, gerade auch die kleinen Initiativen, alles auf die Beine stellen. Das gibt denen, die Hilfe brauchen, Sicherheit.

Haben Sie ein Beispiel?

Es hat sich etwa eine Seniorin bei uns gemeldet, die angesprochen hat, dass sie auch Hilfe bräuchte für Besorgungen wie Gänge zur Post oder zum Arzt, um ein Rezept zu holen. Das haben wir weitergegeben, und Awo, Einsatzrettungsteam und die katholische Kirche vor Ort haben das direkt aufgenommen und bieten nun auch diese Dienste an.

Wo ist der Hilfsbedarf besonders groß?

In erster Linie sind das praktische Hilfen wie Einkaufen und Besorgungen, aber natürlich haben viele Menschen auch Redebedarf. Wir nehmen uns für jeden Anrufer Zeit. Manche haben auch rechtliche Fragen, etwa, ob sie gerade ihre Tochter besuchen dürfen. Und dann bekommen wir auch Anrufe, oft von jüngeren Menschen, die unter der Schließung der Grenze leiden, weil der Partner in der Schweiz wohnt. Manche Paare haben sich seit drei Wochen nicht gesehen. Das ist sehr schwierig, denn da können wir leider nicht helfen, das liegt nicht in unserer Entscheidungsgewalt.

Auf der Homepage gibt es auch Informationen, wie sich Helfer schützen können und wie sie versichert sind.

Genau, wir hatten vor einiger Zeit mal eine Fortbildung für Vereine zum Versicherungsschutz angeboten, und diese Kontakte haben wir nun genutzt und Materialien gesammelt, damit sich Helfer anschauen können, wie sie sich schützen und versichern können.

Gibt es Bereiche, in denen es noch hakt?

Ich würde sagen, wir sind insgesamt sehr gut aufgestellt, es gibt so viele Angebote zu Lieferdiensten und mehr, das steht alles auf der Homepage. Auch das Familienzentrum hat ein Sorgentelefon, an das man sich wenden kann. Eine wichtige und erfreuliche Erkenntnis unserer Arbeit ist auch: Die Allermeisten sind gut durch Familie und Nachbarn versorgt. Die, die das nicht sind, sollen wissen, wohin sie sich wenden können. Darum drucken wir die Zusammenfassung der Angebote auch gerne aus und verschicken sie per Post an alle, die keinen Zugang zum Internet haben. Am Anfang hatten sich da ein paar Fehler bei Telefonnummern eingeschlichen, jetzt müsste alles stimmen. Wer ein neues Exemplar möchte, kann sich gerne an uns wenden.