von Heinz Vollmar

Um welche Weinsorten handelt es sich bei Ihrem Wein?

Ich baue auf acht Ar nur Spätburgunder-Rotwein an.

Was hat Sie dazu bewogen, Ihren Wein nicht gemeinsam mit der IG Weinbau ausbauen zu lassen?

Meine Vorstellung vom Ausbau des Rotweins, beziehungsweise vom Rotwein, ist eine romantische. Dies bedeutet, dass der Ausbau des Rotweins im Holzfass bei einer Reifezeit von 18 Monaten erfolgt. Mein Wein ist sehr tanningeprägt, absolut durchgegoren, unfiltriert, ohne Schönungen in der Behandlung und vegan.

Wo bauen Sie Ihren Wein aus, und wer hilft Ihnen dabei?

Ich baue meinen Wein im befreundeten Weingut Schlumberger-Bernhard in Laufen selbst aus. Ich kann dort die Infrastruktur und die gesamte Technik nutzen, um meinen Wein individuell auszubauen. Ich mache also alles selbst, sodass mein Rotwein eine ganz eigene, individuelle Note erhält.

Zur Person Wilfried Frieauff (60) ist promovierter Naturwissenschaftler, seit 2006 Mitglied der IG Weinbau Herten und wohnt in Inzlingen. Seit seiner Kindheit ist er mit dem Weinbau über ein ehemaliges Familienweingut im Rheingau verbunden. Als einziger Winzer der IG Weinbau baut Frieauff seinen Wein selbst aus. Sein Rotwein wird in Holzfässern und in 18 Monaten Reifezeit ausgebaut.

Man sagt, dass Sie bei Ihren Ausbaumethoden eher konservativ vorgehen. Was unterscheidet Sie als Hobbywinzer und Mitglied der IG Weinbau von den übrigen Winzern, die ihren Wein gemeinsam ausbauen lassen?

Ich setze einerseits auf Ertragsreduktion, was so viel bedeutet, dass ich beim Farbwechsel der Weintrauben, beziehungsweise bei der Grünlese, weniger reife Trauben herausschneide, um den Ertrag zu vermindern. Als weitere Maßnahme teile ich Trauben mit dem Ziel der Fäulnisvermeidung und Traubenauflockerung. Dies und eine andere Stilistik im Weinausbau unterscheidet meine Arbeit von den übrigen Hobbywinzern. Insofern ist der Weinbau für mich schon gar kein Hobby mehr, sondern eher eine Berufung, die mich antreibt.

Die IG Weinbau ist für die Qualität ihrer Weine mittlerweile sehr bekannt. Was müsste gegebenenfalls geschehen, dass auch Sie sich entscheiden, Ihren Wein von der IG Weinbau ausbauen zu lassen?

Da die IG Weinbau den Rotwein nicht im Holzfass ausbaut, steht die Überlegung, meinen Wein im Keller des Hauses Rabenfels auszubauen, derzeit nicht an. Im Übrigen geht es mir darum, meine Arbeit beim Weinausbau unter eigenem Label auf die Flasche zu bringen. Dass dabei auch ein wenig Nostalgie, Tradition und auch Emotionen mitschwingen, ist klar. Darüber hinaus hängt mein Engagement um den individuellen Weinausbau auch mit einem ehemaligen Familienweingut im Rheingau zusammen, wo ich von Kindheit an mit dem Weinbau aufgewachsen bin.

In welcher Weise profitieren aber auch Ihr Wein und Sie selbst von Ihrer Mitgliedschaft in der IG Weinbau?

Der Wein selbst profitiert nur mittelbar, denn ich beziehe die Spritzmittel über die IG Weinbau und verfolge meinen eigenen Spritzplan. Dennoch profitiere ich auch als Vereinsmitglied von den Schädlingskontrollmaßnahmen. Daneben pflege ich einen kollegialen Austausch mit allen Mitgliedern der IG Weinbau und nehme gerne am fachlichen Austausch im Verein teil. Außerdem engagiere ich mich bei allen Vereinsaktivitäten, so auch bei allgemeinen Arbeiten im Wingert zum Wohle des Hertener Steinackerweins. Die Arbeiten liegen mir sehr am Herzen.

Wie lautet Ihre Prognose für Ihren Wein des Jahrgangs 2022?

Ich gehe bei meinem Wein von einem sehr guten Jahrgang 2022 aus, der unter dem Namen Rabenfels in die Flaschen gelangt. Die 96 Oechsle-Grade, die ich bereits vor einer Woche gemessen habe, sagen zwar etwas über den Alkoholgehalt aus. Für mich ist dies aber nicht das Ausschlaggebende, sondern ich schätze vielmehr die phenolische Reife, das heißt die Kernreife, Farbausprägung, Säureentwicklung und die Entwicklung des Geschmacksbildes.

Wo kann der „Rabenfels“ erworben werden?

Diesen Spätburgunder Rotwein namens Rabenfels gibt es beim Landmarkt in Inzlingen zu kaufen, im Restaurant Schlüssel in Pfaffenberg und auch bei mir selbst.