von Petra Wunderle

Frau Bernbach, wo steht Ihr Projekt?

Am 20. August habe ich per Post die formale Ablehnung meiner Bauvoranfrage für sechs Tiny Houses in Eichsel auch durch die zuständige untere Baurechtsbehörde erhalten. Das ist in meinem Fall das Baurechtsamt der Stadt Rheinfelden. Zusammen mit meinem Architekten, einem Experten für Tiny-House-Projekte in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen, haben wir den abschlägigen Bescheid genau studiert. Und ich komme immer noch zu der Auffassung, dass dieses Baugrundstück in Eichsel mit Ortsrandlage und unverbauter Sicht nach Süd-Osten und Osten sehr gut für das von mir beantragte Tiny-House-Projekt geeignet ist und sich auch gut in die Umgebung einfügen wird.

Zur Person Andrea Bernbach ist 52 Jahre alt, sie ist in Eichsel aufgewachsen, lebt aber schon seit 25 Jahren in Nollingen. Anfang Juni stellte sie in der Eichsler Ortschaftsratssitzung ihr Bauvorhaben „Tiny-Houses“ vor. Sie hat dort ein Baugrundstück und ist überzeugt von der Philosophie dieser Wohnform auf kleinstem Raum. Sechs Tiny Houses mit je 23 Quadratmetern Wohnfläche will sie verwirklichen. Nach der Ablehnung durch den Eichsler Ortschaftsrat sprach sich nun auch die Baurechtsbehörde mit einer formalen Ablehnung gegen das Vorhaben aus.

Wie wollen Sie weiter vorgehen?

Aufgrund meines persönlichen Bezuges zu diesem Fleckchen Erde und unterstützt durch gewichtige Argumente meines Architekten habe ich nun Widerspruch gegen diese Ablehnung der unteren Baurechtsbehörde eingelegt. Nun heißt es warten, wie die obere Baurechtsbehörde, das ist das Regierungspräsidium Freiburg, die Sache sieht. Es gibt Gemeinden, die solche Projekte begrüßen und genehmigen oder zumindest die nötigen flexiblen Rahmenbedingungen zur Verwirklichung schaffen, wie zum Beispiel in der Nachbargemeinde Grenzach-Wyhlen, in Löffingen oder in Lauterburg, um nur einige in Baden-Württemberg zu nennen. Und dann gibt es andere Gemeinden, wie beispielsweise Rheinfelden, die derzeit dieses Neuland nicht unterstützen wollen und deshalb ablehnend agieren. Ein Widerspruch und eine Entscheidung des Regierungspräsidiums kann da hoffentlich zu einem positiven Resultat führen.

Welche Erfahrungen hatten Sie bisher?

So ein neues, ungewohntes Thema „Tiny-House-Projekt“ kann leider auch zu einem Spaltkeil innerhalb von Familien und Gemeinden werden, da hier unterschiedliche Philosophien aufeinanderprallen: Zum einen das Statussymbol von immer größeren und luxuriöseren Wohnungen und Häusern und zum anderen die Philosophie des bewussten Freimachens von Statussymbolen und der Weg des Abwerfens von Ballast und Rückzug in bezahlbaren Wohnraum in der Natur. Der Bedarf zum Letztgenannten wird zunehmen, da bin ich überzeugt. Ob die Zeit hier in unserem reichen Südbaden schon reif genug für solche Kleinwohnungs-Formen ist, das weiß ich nicht und wird sich umso schneller zeigen, je länger wir mit der Covid-19-Pandemie zu kämpfen haben. Relevant für mich und mein Projekt ist, dass ich sehr viel positive Rückmeldung vor allem von älteren Bürgern erhalte, die in ihrem Leben auch eine andere Zeit kennengelernt haben und denen bewusst ist, dass wir unsere Mutter Erde nachhaltiger schützen müssen.

Was passiert, wenn das Regierungspräsidium die Bauvoranfrage ablehnt?

Die Argumente, die mein Architekt und ich als Begründung meines Widerspruchs der Ablehnung aufgelistet haben, sollten reichen, um eine sehr fundierte Abklärung aus allen Blickwinkeln zu erzielen. Das ist Priorität Nummer eins. Und dann werde ich auch mit jedem Entscheid leben können. Falls am Ende ein „Nein“ rauskommen würde, bedeutet das auch für mich persönlich, Abschied zu nehmen von einem mir ans Herz gewachsenen Grundstück von prägender Heimat.